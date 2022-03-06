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美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

編譯陳律安、洪啟原／綜合外電
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國和歐洲盟友加大對俄羅斯的制裁力道之際，仍未對俄國石油出口下重手。然而，美國國會已不斷施壓拜登政府，最新民調也顯示多數民眾贊成拒買俄羅斯石油，甚至願意付出高油價，做為捍衛烏國民主的代價。不買俄羅斯石油的影響為何？

目前情況仍瞬息萬變，不過根據國際能源署（IEA）的最新資料，俄國是全球第三大石油生產國，僅居美國和沙烏地阿拉伯之後。今年1月期間，俄國石油總產量達每日1130萬桶，其中1000萬桶是原油，96萬桶是凝結油，34萬桶是液態天然氣。俄羅斯也是最大石油出口國，2021年12月時每日出口共780萬桶石油，其中500萬桶是原油和凝結油，占全球消耗量約5%，俄國也每日出口285萬桶石油產品，例如製氣油、燃料油等。

顧問業者Energy Aspects估算，目前約七成的俄國原油貿易已遭凍結。一旦全面制裁的範圍漸趨明朗，遭凍結的俄國原油料將降至約兩成，因為亞洲交易員將出手。但這仍然會對油市造成莫大影響，油價勢必繼續飆漲，進而推高通膨，使民眾苦不堪言。

美國曝險有多高？

儘管所有經濟體都會受到油價飆漲衝擊，但美國的影響相對較輕。美國2021年每日平均進口19.9萬桶俄國原油。美國能源資訊局（EIA）數據顯示，若算進蒸餾油和燃料油，則達到每日平均67.2萬桶。

如何填補俄國原油的空缺？

國際能源總署（IEA）已宣布釋放6000萬桶原油庫存的計畫，其中一半將源自美國戰略儲油，其餘來自歐洲、亞洲的IEA成員國。這大約等於17天遭凍結的俄國原油出口量，且IEA可能釋出更多儲油。IEA各大成員國共持有近15億桶儲油。

有辦法取得更多石油嗎？

伊朗可以重返國際油市，前提是與國際達成新協議，限制核能計畫，以換取美國取消對伊朗的制裁。美國之前限制伊朗出口石油。

另外，到目前為止，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）儘管持續以每月日產量增加40萬桶的速度擴產，但已拒絕加快生產。

美國也有備用產能。在投資人施壓下，石油生產業者近幾年持續限制成長。一家石油業者表示，對提高產量以緩解供油吃緊的聯合行動持開放態度。

天然氣市場也有狀況？

俄羅斯也是全球第二大天然氣生產國，歐洲約有三分之一天然氣仰賴俄國能源巨頭Gazprom 。若無法向甲國採購石油，多少可改用乙國的石油代替，但天然氣進口難以取代，因有龐大的天然氣輸氣基礎建設網路，須仰賴俄羅斯的管道供應。替代方案是將天然氣液化且透過貨船裝載，但仍無法彌補這個缺口。因此俄國天然氣仍將透過輸氣管送至歐洲。

歐盟有更長期的選項嗎？

可能有。歐洲議會正制訂措施，設法減低對俄國天然氣的依賴，但有些措施須多年後才會實施。IEA說，歐盟可在不妥協氣候目標的情況下，減少進口三分之一的俄國天然氣，方法包括向其他國家擴大購買天然氣、加速推出再生能源和提高發電效率，例如增加使用核電，以熱泵取代燃氣鍋爐。

俄羅斯是全球第三大石油生產國，僅居美國和沙烏地阿拉伯之後。圖為俄羅斯國營石油公司...
俄羅斯是全球第三大石油生產國，僅居美國和沙烏地阿拉伯之後。圖為俄羅斯國營石油公司Rosneft的油管。（路透）

石油 俄國 天然氣

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