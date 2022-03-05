庫克9900萬美元薪酬 蘋果股東年會「准了」

蘋果公司4日舉行線上股東年會，批准了包括執行長庫克約9900萬美元薪酬等多項提案。 （路透）

蘋果 公司4日舉行線上股東年會，批准了多項提案，包括建議董事會進行第三方稽核，以檢視公司政策並就如何改善對公民權的影響提出建言。

另一項提案要求對員工聘僱合約中的保密條款提出公開報告，也以些微票數差距通過。執行長庫克 約9900萬美元薪酬方案先前受一些外部投資 人質疑，最後仍表決通過。

以往蘋果股東傾向順應管理層的建議投票，但這回股東不顧蘋果反對，仍表決通過這些提案，堪稱歷年罕見。投資人也改選蘋果董事，並批准主管薪酬。同日，蘋果訂定4月11日為最後期限，要求員工返回辦公室上班。

企業公民權稽核提案獲股東通過，顯示大多數投資人認為，蘋果在處理薪資性別平等、領導層多元性、與AirTags等產品相關的隱私權這類問題上，仍有改善空間。美國許多大企業股東，包括泰森食品、花旗集團和貝萊德，也已通過類似措施。

股東會結束後，SOC投資集團執行長懷澤內格說：「時候到了，蘋果應建立一套誠實的公民權第三方稽核機制，檢驗該公司對促進平等和公平的承諾。」

蘋果則反對這項措施，所持理由是已經達到該提案要求的目標，包括進行政策影響評估和社區參與。蘋果形容提案建議的稽核「籠統、未聚焦」。蘋果執行長庫克在會中強調：「公民權是我們十分關切的事，也一直都有。」

保密條款提案則指示蘋果製作公開報告，說明是否運用這些協議阻止員工對外談論一些職場上的不法行為，例如性騷擾和歧視。蘋果也以「已允許員工公開談論職場中的非法行徑」為由，反對多此一舉。蘋果也同意在遣散協議中添加字句，明白細述這點。

蘋果今年股東會總共表決十項提案，蘋果提出四項，其餘六項由外部投資人提出。其中八項提案，投資人採納蘋果公司建議。

庫克約9900萬美元薪酬方案受一些外部投資人質疑，但最後仍獲大多數股東表決通過。