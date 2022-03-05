馬斯克：美國必須立刻增產石油、天然氣

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。(路透)

電動車大廠特斯拉 執行長馬斯克常語出驚人，4日他拋出的一句話更是令人錯愕。他表示，俄烏戰爭已使美國原油價 格飆上2008年高峰，值此非常時期，美國必須立即提高石油 與天然氣產量。

財經網站MarketWatch報導，馬斯克4日推文說：「討厭這麼說，但我們必須立即提高石油與天然氣產量。非常時期需要非常措施。」

馬斯克這番話，與特斯拉崇尚綠能的事業方針顯然背道而馳。

馬斯克推文的同時，美國原油價格4日在紐約商品期貨交易所（NYMEX）漲到2008年來最高價位，周線漲幅更是歷來最大，反映油氣出口大國俄羅斯侵略烏克蘭戰況日益激烈，西方國家可能把制裁矛頭轉向俄國能源，加深供應顧慮。

西德州中級原油（WTI）4月期貨暴漲7.4%，以每桶115.68美元收盤，是2008年9月來最高收盤價。一周來大漲24.09美元，周漲幅達26.3%，是1983年4月迄今最大美元計價漲幅。

原油價格飆漲連帶推升汽油價格，美國一般民眾很有感。

不僅如此，天然氣4月期貨價格同步暴漲6.2%，每百萬英熱單位（MBtu）報價5.016美元，全周漲幅達12.2%。

理論上，油價節節上漲，長期而言對特斯拉有利，因為汽油價格暴漲可能促使民眾轉買電動車。然而，俄國侵略行為引起世界各國譴責，許多交易商主動避買俄國原油，已形同對俄國石油名副其實的禁運。

特斯拉股價4日收盤跌0.1%，但全周大漲3.5%，是少數周線收紅的個股。一周來，美股三大指數道瓊、標普500和那斯達克綜合指數全面收黑。

上周，美國和其他20多個石油消費大國表示，將從緊急儲備中釋出6000萬桶原油，協助緩和原油漲勢。然而，市場人士認為此舉有如杯水車薪，畢竟全球石油需求據估計每日需要1億桶，而俄羅斯今年1月的石油日產量約1004萬桶。

各界擔心，原油價格飆漲，可能使美國原已居高不下的通膨失控、衝擊全球經濟，甚至使1970年代「停滯性通膨」的惡夢捲土重來。

一些共和黨國會議員建議在美國陸地和海域擴大開採石油和天然氣，認為這是確保能源獨立和地緣政治安全的關鍵，尤其在俄烏戰爭可能拖長的情況下，議員敦促拜登政府重新思考美國能源政策。