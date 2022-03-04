戰事壓過就業 道指連跌四周

即使非農就業報告強於預期，但由於烏克蘭令人擔憂的事態發展令市場情緒承壓，美股4日繼續下跌。美聯社

即使非農就業 報告強於預期，但由於烏克蘭 令人擔憂的事態發展令市場情緒承壓，美股4日繼續下跌。

道瓊工業平均指數下跌179.86點或0.53%收3萬3614.8點。史坦普500指數下跌34.62點或0.79%至4328.87點。那斯達克綜合指數下跌224.5點或1.66%至1萬3313.44點。道指連續第4周下跌，盤中最低下跌超過500點。

道指和史指本周下跌逾1%，而那指下跌逾2%。

報導指稱，在俄羅斯軍隊發動襲擊後，位在烏克蘭境內的歐洲最大核電廠冒出濃煙。4日上午的報導顯示，俄羅斯軍隊已經占領Zaporizhzhia核電廠。美國駐基輔大使館稱這次襲擊為戰爭罪。

襲擊發生後能源價格全面上漲，美國指標西德州中質原油(WTI)上漲7%至每桶115元以上，全球指標布蘭特原油上漲超過6%至近118元。白宮4日不排除對俄羅斯石油實施進口禁令。

隨著投資人湧向避險，政府債券殖利率 暴跌，指標10年期國債殖利率跌至1.74%。

投資者拋售風險資產，股市全面下跌。通常受惠於利率上升的金融股走跌，美國運通和摩根大通分別下跌3.86%和2.78%。

旅遊股是4日另一個弱點，聯合航空下跌9.07%。達美航空和美國航空分別下跌5.58%和7.13%。主要科技股也走跌，微軟下跌2.05%，蘋果收跌1.84%。

能源股隨油價上漲。西方石油(Occidental Petroleum)上漲17.59%，而響尾蛇能源(Diamondback Energy)上漲2.74%。防禦性類股也表現不錯，沃爾瑪上揚2.53%，UnitedHealth上揚2.48%。

烏克蘭的事態發展似乎掩蓋強於預期的2月非農就業報告。上個月美國經濟增加了67.8萬個工作崗位，高於《道瓊》經濟學者預期的44萬個。失業率下降至 3.8%。

這是聯準會(Fed)下次會議前的最後一份就業報告，預計Fed將開始升息。Fed主席鮑爾本周表示，他傾向於支持在3月單次升息25個基點。1個基點等於0.01個百分點。

Principal Global Investors首席策略師沙赫(Seema Shah)表示：「今天的就業數據再次證明美國經濟足夠強勁，能夠承受快速緊縮周期，烏克蘭危機的不確定性並沒有降低美Fed立即緊縮政策的緊迫性。」

他指出，「然而，在接下來幾個月裡，這些事件可能會給Fed內部在辯論時增添一些謹慎。如果食品和能源價格上漲開始嚴重拖累家庭支出，決策者可能會重新關注經濟成長風險。」

就業報告中的一個亮點是薪資成長，單月變化不大。低於預期的成長可能會使不斷上漲的物價對普通美國人來說更加痛苦，但也可能緩解人們對近期通膨將持續存在的擔憂。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)表示：「細節有利股市，因為創造就業機會仍然強勁，蒙動參與率正在走高，而薪資疲軟，這可能會減輕Fed一些壓力。」

在海外方面，歐股本周收跌7%，為2020年3月以來最大單周跌幅。