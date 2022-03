企業淨零排放成績 軟微、百事可樂最優 特斯拉不及格

永續發展倡導組織As You Sow評估大企業追求淨零排放的努力,以微軟和百事可樂的成績最佳。(美聯社)

許多大公司告知客戶和股東,會在未來幾年和幾十年內實現零碳排,以協助減緩全球暖化 ,但根據非營利的永續發展倡導組織As You Sow,太多企業不改變獲取能源的方式,僅靠購買碳補償來抵銷碳排放。該組織疾呼,這樣做仍是在持續製造汙染,並不能解決氣候危機。

As You Sow周四發布一份報告,題為「通往零碳排的道路:55家公司追求淨零排放的排名」。該報告依據《巴黎協定》將升溫幅度控制在攝氏1.5度內的目標,評估大型公司的減碳 進展。

As You Sow總裁Danielle Fugere表示:「要實現減碳,並為減緩全球暖化闢出一條少災少難的道路,未來幾年至關重要。為了解決目標和行動之間的現存差距,As You Sow記分卡裡權重最大的是近期溫室氣體排放的年減幅。

在55家公司裡,僅3家公司總體成績拿到A,分別是微軟、百事可樂,以及化工能源公司Ecolab,雖然有些公司在某些方面的努力獲分更高;總體成績拿到B的僅兩家公司,是谷歌母公司Alphabet和蘋果(Apple)。

As You Sow氣候倡議經理人兼分析師David Shugar表示:「大約84%的公司拿到『D』或『F』的成績,凸顯出我們在實現淨零排放的進展上還有漫漫長路。」

令人驚訝的是,As You Sow排行榜上成績最差的公司之一,居然是電動車大廠特斯拉(Tesla),該公司營收向來依賴出售多餘的碳信用額度。

報告同時發現,64%的公司尚未申報屬於其供應鏈 的「範疇三」排放量,這不是自身營運和能源消耗所產生的直接排放。

另外,雖有12家公司在範疇一、二、三都設下淨零目標,但沒有一家公司承諾,會避免使用碳補償來實現目標。

As You Sow認為,碳補償不應替代公司的實地減排,例如從使用化石燃料能源轉向使用再生能源,「為了實現淨零排放,企業必須在自身營運和供應鏈的層面採取行動。購買碳補償不能解決氣候危機。」