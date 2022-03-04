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企業淨零排放成績 軟微、百事可樂最優 特斯拉不及格

編譯季晶晶／綜合外電
永續發展倡導組織As You Sow評估大企業追求淨零排放的努力，以微軟和百事可樂的成績最佳。(美聯社)
永續發展倡導組織As You Sow評估大企業追求淨零排放的努力，以微軟和百事可樂的成績最佳。(美聯社)

許多大公司告知客戶和股東，會在未來幾年和幾十年內實現零碳排，以協助減緩全球暖化，但根據非營利的永續發展倡導組織As You Sow，太多企業不改變獲取能源的方式，僅靠購買碳補償來抵銷碳排放。該組織疾呼，這樣做仍是在持續製造汙染，並不能解決氣候危機。

As You Sow周四發布一份報告，題為「通往零碳排的道路：55家公司追求淨零排放的排名」。該報告依據《巴黎協定》將升溫幅度控制在攝氏1.5度內的目標，評估大型公司的減碳進展。

As You Sow總裁Danielle Fugere表示：「要實現減碳，並為減緩全球暖化闢出一條少災少難的道路，未來幾年至關重要。為了解決目標和行動之間的現存差距，As You Sow記分卡裡權重最大的是近期溫室氣體排放的年減幅。

在55家公司裡，僅3家公司總體成績拿到A，分別是微軟、百事可樂，以及化工能源公司Ecolab，雖然有些公司在某些方面的努力獲分更高；總體成績拿到B的僅兩家公司，是谷歌母公司Alphabet和蘋果（Apple）。

As You Sow氣候倡議經理人兼分析師David Shugar表示：「大約84%的公司拿到『D』或『F』的成績，凸顯出我們在實現淨零排放的進展上還有漫漫長路。」

令人驚訝的是，As You Sow排行榜上成績最差的公司之一，居然是電動車大廠特斯拉（Tesla），該公司營收向來依賴出售多餘的碳信用額度。

報告同時發現，64%的公司尚未申報屬於其供應鏈的「範疇三」排放量，這不是自身營運和能源消耗所產生的直接排放。

另外，雖有12家公司在範疇一、二、三都設下淨零目標，但沒有一家公司承諾，會避免使用碳補償來實現目標。

As You Sow認為，碳補償不應替代公司的實地減排，例如從使用化石燃料能源轉向使用再生能源，「為了實現淨零排放，企業必須在自身營運和供應鏈的層面採取行動。購買碳補償不能解決氣候危機。」

減碳 供應鏈 暖化

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