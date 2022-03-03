鮑爾重申Fed本月升息…若通膨沒降 將加大升息幅度

聯準會（Fed）主席鮑爾。(路透)

聯準會（Fed）主席鮑爾 重申將從本月展開升息 周期，以遏制數十年來最嚴重的通膨，不過鑒於俄羅斯 入侵烏克蘭，聯準會將「謹慎」而為。

他於周四在參院銀行業委員會聽證會上說：「我會在3月會議上建議並支持升息25個基點」。他說，如果通膨不下降，就準備在一次或多次會議上「以比這更大的幅度升息」，今年還將收縮資產負債表。

「我確實認為，繼續按我們在烏克蘭遭到入侵前的想法行事是合適的，也就是在3月會議上升息，並在今年內繼續上調。」他說：「值此當下非常敏感的時刻，我認為合適做法是謹慎實施政策，完全是因為情況太不確定，我們不想加劇不確定性。」

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金同日表示，他希望聯準會相對快速地把利率提高到新冠肺炎大流行之前的水準，即1.5-1.75％左右。他在巴爾的摩CFA協會上說，「主席昨天的證詞暗示升息時機即將到來。」 「我認為，升息和有關資產負債表的聲明都表示，疫情最嚴重的時刻已過。經濟正在強勁成長。

鮑爾在周四聽證會上也表示，聯準會將於本月確定資產負債表收縮速度，設定上限讓整個過程平順，並確保過程可預測，不造成動盪或干擾市場運作。

鮑爾也說，俄羅斯入侵烏克蘭帶來通膨和經濟雙重風險。他還指出，汽油價格上漲通常也會影響家庭預算。

鮑爾表示，「我們在決策時需要保持警覺和敏捷」。他指出，能源價格飆升可能會對通膨產生外溢效應，如果事實證明這種轉變是持久的，就可能從「邊際上」給長期通膨預期造成上揚壓力。聯準會希望阻止預期上升，尤其是在價格壓力居高不下。

在問到中國大陸如何看待美國主導的對俄制裁，尤其是打擊俄羅斯使用美元的能力時，鮑爾表示，烏克蘭戰爭可能促使中國大陸加緊腳步，在當前美元主導的國際支付基礎設施之外開發替代系統。

持續關注中國大陸崛起的民主黨參議員李德（Jack Reed）在聽證會上表示，北京將開始考慮「如果他們遇到（與俄羅斯）類似的情況，該如何避免這種命運」。擔任參議院軍事委員會主席的Reed說，中國「將非常密切關注」美元作為全球交換媒介的問題。

李德問鮑爾是否關注這個問題，是否會向國會匯報事態發展並分享自己的預測。鮑爾回答，「以上一切都會的」。

鮑爾表示，中國大陸「已有多時」一直在研究準備貨幣地位問題，正在開發類似於SWIFT電文傳送系統。美國和歐洲國家已經禁止俄羅斯使用SWIFT。