軟體拖累科技 股指由升轉跌

由於能源和債券市場的快速波動放緩以及投資人持續關注烏克蘭戰爭，美股3日下跌，主因科技股拖累。美聯社

由於能源和債券市場的快速波動放緩以及投資人持續關注烏克蘭 戰爭，美股 3日下跌，主因科技股拖累。

道瓊工業平均指數下跌96.69點或0.29%至3萬3794.66點，盤中大部分時間道指都呈上揚。史坦普500指數下跌23.05點或0.53%至4363.49點。那斯達克綜合指數下跌214.07點或1.56%至1萬3537.94點。

軟體股是最大弱點，Okta和Snowflake在發布上季財報後分別下跌8.06%和15.64%。Salesforce和Adobe分別下跌2.67%和2.57%。特斯拉下跌4.61%，亞馬遜下跌2.73%。

包括醫療保健和公用事業股在內的防禦性股票表現優異。杜克能源(Duke Energy)和沃爾瑪分別上漲1.84%和2.29%。Amgen上揚1.77%。

本周美股走勢一直十分動盪，每天某些類股總會出現急劇逆轉。近幾個月來，股票，尤其是科技類股一直處於下跌趨勢。

部分華爾街人士認為，美股已接近或已經觸底。花旗的策略師3日調升了對美股和全球IT產業的看法。

花旗策略師巴克蘭(Robert Buckland)在給客戶的報告中表示，「即使烏克蘭發生了戰爭事件，但全球股市一直相當強勁。損失主要集中在與俄羅斯直接關聯的股票和金融股。我們仍然預期逢低買入，並強調全球股市在之前的地緣政治危機之後收盤上漲10-20%。」

然而，其他人警告，隨著市場應對聯準會(Fed)即將到來的升息和緊縮政策，未來可能會是坎坷的一年。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示，「市場一直極具韌性，但會持續多久？它越來越弱，而且因為Fed本月開始不再注入流動性而走弱。」「因此，我預計今年讓我們經歷一次又一次衝擊的強勁技術面走勢將變得更加疲軟，這意味著市場將更加動盪，這也意味著市場將面臨更大壓力。」

3日股指走勢狹幅震盪，主因其他股市正轉趨冷靜。

能源價格隔夜走高，但3日早盤有所回落，美國指標西德州中質原油(WTI)期貨交易價格低於每桶110元。指標美國10年期國債殖利率小幅下跌至約1.85%，前一交易日曾創下2020年以來最大單日漲幅。

市場繼續關注烏克蘭的局勢，戰鬥進入第二周。烏克蘭人守住了首都基輔，同時猛烈砲擊襲擊了馬里波爾(Maripol)和哈爾科夫(Kharkiv)。

俄羅斯和烏克蘭官員正在白俄羅斯 舉行另一輪談判。美國宣布對俄羅斯金融精英實施新一輪制裁。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師瑞恩(Scott Wren)表示，「烏克蘭當地的局勢非常不穩定。我們不知道市場的最終底部可能在哪裡，但仍然相信今年美國經濟的成長將高於平均水平。」

交易員還關注Fed官員的評論，包括主席鮑爾本周第二天在國會向參議院銀行委員會作證。克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)3日表示，烏克蘭戰爭加劇了Fed升息的必要性。

鮑爾2日表示，他傾向於在3月升息25個基點，但對未來採取更激進的舉措持開放態度。他3日重申，現在說烏克蘭戰爭將如何影響Fed的下一步行動「還言之過早」。

他說，「我認為我們需要謹慎行事，但當然認為繼續我們的計畫和縮減資產負債表是適當的，但也知道不想增加不確定性。」

零售股財報推動部分個股走升。在達到獲利預期並調升股利後，百思買上漲9.14%，而克羅格(Kroger)在獲利和營收高於預期後攀升了11.61%。

然而，BJ's Wholesale和Burlington Stores在發布財報後大跌約13%。

經濟數據方面，上周初請失業金人數為21.5萬人。低於《道瓊》經濟學者預期的22.5萬人。備受期待的2月非農就業報告將於4日發布。

在海外股市方面，歐股收盤下跌2%。在美國交易的VanEck俄羅斯ETF 3日又下跌了19%。