怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

避險基金公司Hermitage Capital執行長暨共同創辦人布勞德，有「寡頭獵人 」之稱。路透

俄羅斯 入侵烏克蘭激起國際制裁一波接一波，但至今仍無法逼俄國 總統普亭 停止侵略行為。有「寡頭獵人 」之稱的布勞德（Bill Browder）建議：斷絕普亭的資源。

巴隆周刊（Barron's）報導，自從普亭下令出兵烏克蘭以來，這一個月來布勞德的電話響個不停，先是媒體打來採訪他，接著各國政府官員來電。然後，就見到各國陸續祭出制裁，矛頭鎖定普亭本人、助他發動侵略者，以及俄國商業大亨（即「寡頭」）。

以制裁作為國際懲罰個別人士的手段，幾乎可說是布勞德發明的。布勞德是生於美國的英國金融家，也是避險基金公司Hermitage Capital執行長暨共同創辦人。十年前，布勞德想出這種辦法，為死於俄國貪官汙吏之手的公司同事馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）報仇。不料今天，制裁突然成為全世界對抗俄國侵略的首選工具。

布勞德說，普亭若是成功攻占烏克蘭，野心不會僅止於此。這個俄羅斯領導人眼看美國手忙腳亂從阿富汗撤軍，或許已吃定美國對派兵捍衛別的國家，尤其是前蘇聯加盟共和國，興趣缺缺。

那麼，有什麼辦法逼普亭收手呢？ 布勞德說：「制止他的唯一之途，就是斷絕他的資源。意思是：徹底斬斷他的金脈、凍結他及其寡頭盟友的私人資產，並且命令企業停止在俄羅斯做生意。」

布勞德表示，除非俄羅斯打仗所需軍費全部燒光，否則普亭不會喊卡，一如「冷戰」一直打到蘇聯解體才終於結束。布勞德對國際金融非常瞭解，當年他四處奔走，催生授權美國政府制裁違反人權和貪腐人士的「馬格尼茨基人權問責法案」時， 也發動避險基金公司的研究員與記者和警方合作，協力追查遭制裁俄國貪官藏匿在海外的財產，追查對象包括據說幫普亭保管錢財的寡頭。

近來，隨著世界各國分頭並進凍結俄國政府和普亭親信的資產，全球追查俄國貪官洗白髒錢的行動突然熱到最高點。

布勞德說：「他們稱我是『寡頭獵人』。我不曾這麼忙碌過。」

布勞德認為，普亭發動俄烏戰爭，是受繼續掌權的需要趨使。「他必須一直掌權，直到他斷氣為止。因為假如他失去政權，將會被關進監牢、所有財產盡失，或許連命也沒了。」

普亭已掌權22年，給他充裕的時間鞏固勢力。布勞德說：「因此，他現在的所做所為，正是獨裁者覺得權力受到威脅時會做的事：發動戰爭。」

那麼，面臨西方國家的制裁，普亭會不會知難而退？布勞德表示懷疑。他說：「對普亭來說，沒有倒車檔這玩意。他整個心態就是監獄操場心態：絕不能顯得軟弱。必須比其他人都兇狠才行。」

在俄羅斯股、匯市崩跌之際，布勞德給想要趁機逢低買進俄股和盧布的投資人忠告：「這個國家不能投資，沒有法治，是個罪犯政權。不論俄國公司或市場有多便宜，你永遠無法從中獲得利益。」