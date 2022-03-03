鋰價飆漲 寧德時代否認減產 但中國廠商傳抵制情緒

鋰原料價格高飆讓中下游材料廠苦不堪言。圖為阿根廷北部Salta省的鋰鹽場。 路透

近日鋰價高飆，目前突破每噸人民幣50萬元關口。據陸媒「證券 時報」消息，近期市場有傳聞稱寧德時代及部分磷酸鐵鋰廠商下調3月排產計劃，雖然遭寧德時代否認。但該訊息也反應中下游廠商對於鋰價的飆漲產生負面的抵制情緒。

寧德時代作為動力電池龍頭大廠，近期傳出減產消息。對此，寧德時代方面回應表示，消息不屬實。

不過，該報導指出，減產傳聞也反應行業的壓力。一位正極材料廠負責人通過證券時報表示，「我對現在的價格已經沒有分析能力了，各個環節囤貨的情況下，正極材料廠商確實很難過，有可能造成減產。」

據「鑫欏鋰電」數據，中國國內電池級碳酸鋰價格2日突破每噸人民幣50萬元，相比年初上漲約67%。此外，漲價來得又急又快，從1月每噸人民幣30萬元漲至每噸人民幣40萬元僅用一個月時間，而從每噸人民幣40萬元漲至每噸人民幣50萬元僅約20天。

面對火速高飆的鋰礦價格，產業鏈上出現抵制情緒。真鋰研究創始人墨柯表示，綜合行業觀察情況，部分廠商下調排產計劃的可能性比較大，「據我所知，以龍頭企業為代表的這些電池和材料廠商已經在謀求集體抵制了，超過每噸人民幣50萬元的碳酸鋰都不買。」

值得注意的是，鋰原料供需形勢也是寧德時代近期關注的焦點。寧德時代董事長曾毓群在今年「兩會 」期間提交《關於盡快採取有效措施 推動國內鋰資源保供穩價的提案》，他表示，「當前鋰資源供需形勢嚴峻，行業發展面臨挑戰。應加快國內鋰資源勘探開發，保障供應鏈 安全，同時應加強自主創新和科技攻關，提升資源循環高效利用水平。」