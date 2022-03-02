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戰火讓基本金屬漲翻天 鋁創新高、鎳飆上2.5萬元

編譯葉亭均／綜合報導
諾里爾斯克鎳公司（Norilsk Nickel）的鎳冶煉工廠。(路透)
諾里爾斯克鎳公司（Norilsk Nickel）的鎳冶煉工廠。(路透)

俄烏戰事讓基本金屬價格繼續上漲，國際鋁和鎳價2日大漲超過3%， 鋁價創新高、鎳價站上2萬5000美元，市場擔心俄羅斯供應面臨中斷風險，同時間，基本金屬的庫存量也再度下降。

隨著大公司撤離俄羅斯、銀行退出融資交易且國際新制裁的威脅嚇退買家，大宗商品市場遭受到俄羅斯入侵烏克蘭的衝擊。用貨櫃運輸金屬等大宗商品也日益面臨困難。目前根據航運公司的公告，全球近一半的貨櫃船將不再往返俄羅斯。

此外，倫敦金屬交易所追蹤的鋁等原物料的庫存已降至臨界水準，周三進一步下滑。歐洲的供應尤為緊張，當地電價飆升迫使冶煉廠減產。

倫敦金屬交易所3個月鋁期貨2日收盤大漲3.25%，報每噸3478.00美元，盤中一度創下每噸3597美元的新紀錄；鎳期貨收漲3.3%至每噸25,103美元；鋅價漲3%，因市場擔心能源成本高企將導致冶煉廠進一步減產。另外，銅價也上漲1%。

俄羅斯的俄鋁是中國大陸以外最大的鋁生產商，諾里爾斯克鎳公司（Norilsk Nickel）約占精煉鎳的10%。

Sucden Financial公司研究主管Geordie Wilkes表示：「在本已吃緊的市場上移走大型供應商。衝突前我們就看好這兩種原物料了，現在我們預期短期內會進一步上漲。」

一位知情人士透露，到目前為止，諾里爾斯克鎳公司的出貨量並未受到嚴重影響。知情人士周三表示，雖然一些船東拒絕運輸該公司的鎳，而且貨櫃短缺也是個問題，但影響並不是很大，買家仍在購買鎳。

俄羅斯 烏克蘭 融資

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