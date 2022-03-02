成本上揚，大企業毫不避諱漲價來應對

不怕消費者反彈，企業大大方方調漲售價。（歐新社）

消費者正在感受到通膨帶來的壓力，而且在可預見的未來可能會持續下去。這是因為大企業一直在提高售價以保護其獲利率，而且看不出會有很快改變方向的跡象。

各行各業的公司一直在談論提高售價的必要，不一定是為了應對更高的需求，而是為了推高獲利。它們的獲利在2021年飆升，今年甚至會更高。

不可否認地，石油和許多其他原物料的成本上揚，因此企業需要調高售價才能繼續報告足夠強勁的獲利以取悅華爾街。

這意味著：美國企業界似乎並不十分擔心消費者會突然停止消費。因此，它們將逐步探索購物者所能承受的最高物價臨界點。

過去幾個月，在與分析師進行的財報電話會議中充斥著高管們關於售價上漲如何有助提振獲利的說法。

石油、銅、鐵、小麥、玉米和許多其他必需品的大宗商品成本增加，導致大企業提高價格以提高獲利。

●全面漲價

企業意識到可以持續調漲售價，部分原因是就業市場如此強勁，工資也在上漲。

TJX CEO 赫曼(Ernie Herrman)在2月財報電話會議上告訴投資人：「售價全面上漲」。截至目前為止，該公司旗下Marshalls、T.J. Maxx和HomeGoods的主管表示，「定價策略正在奏效。」

有些與服務業相關的公司也在調高價格。演唱會主辦商和售票商Live Nation是一家經常因價格過高而備受消費者批評的公司，該公司表示，現場活動的粉絲應該預計門票成本會進一步攀升。

Live Nation CEO拉皮諾(Michael Rapino)在最近與分析師的談話中表示，該公司「一直」被問及通貨膨脹 和票價問題。

但他辯稱，「這是一項被低估的業務。」他引用了這樣一個事實，即二級市場的門票經銷商通常能夠「為這些門票和體驗提供高溢價」，即使在Live Nation提高自有價格後。

挪威郵輪公司CEO德瑞奧(Frank Del Rio)表示，成本上漲，他的公司只能將成本轉嫁給客戶，「我們沒有降價。這是設計使然，因為這不是我們會做的事。」

他在上個月的財報電話會議上表示，「與其他產業類似，我們在某些​​領域的成本面臨上行壓力，例如食品、易腐食品和其他受全球供應鏈限制影響的供應品。」並補充說，去年夏天「我記得曾打電話給我們的品牌總裁開會並要求他們提高價格。」

有些公司反對只因想要就提高價格的觀點。

花生醬和果凍巨頭Smucker也在財報電話會議上為咖啡 漲價辯護，該公司還擁有Folgers品牌，以及在店面銷售的Dunkin品牌咖啡。

CEO史穆克(Mark Smucker)在回答有關咖啡部門獲利豐厚的問題時說，「我們的成本更高了。」「我們在調整全年售價以應對通貨膨脹時非常認真和謹慎。我們其實只是跟進通貨膨脹，並確保從成本的角度來看，我們的價格上漲是真正合理的。」

餐肉SPAM所有者荷美爾食品(Hormel Foods)也在努力應對更高的通膨環境。這意味著其產品的價格會更高。

CEO史尼(James Snee)在與分析師的財報電話會議上說，「當我們今天坐在這裡時，雞胸肉的價格很明顯在上漲，玉米和大豆的價格也非常高。所以只是因為成本上升且帶來很大的波動性。」

●走高的商品成本是售價持續上漲的原因之一

能量飲料製造商Monster Beverage也提高了價格。Monster董事長兼聯合CEO薩克斯(Rodney Sacks)在財報電話會議上朗讀了一份長長的清單，列出讓該公司付出更多代價的所有項目，也就是轉嫁給消費者的成本。

他說，「由於鋁價上漲以及進口鋁罐的成本，公司承受了鋁罐成本的增加。」並補充說，Monster還「承受了原料和其他投入成本的上揚」，包括更高的運輸、勞動力、卡車運輸和燃料費用。

幾乎所有東西的售價都在上漲，包括樹脂，一種用於塑料的物質。這也是Rubbermaid品牌所有者Newell Brands一直在提高售價的主要原因。

Newell Brands財務長彼得森(Christopher Peterson)在上月的財報電話會議上表示，「我們預計今年將是又一個高通膨的一年。」

他表示，在去年漲價後，其所有業務部門都「在2022年將進一步調價」。他補充說，更高的海運成本和工資將是「今年漲價的主要原因」。

●逆勢而為

即使如此，並非所有業者都希望跟進潮流提高售價。

以折扣和降價著稱的頂級零售商沃爾瑪在最近的財報中表示，它致力於為消費者保持低價。這不僅是企業利他主義，也是吸引購物者進門的主要賣點。

沃爾瑪CEO麥克米倫(Doug McMillon)在電話會議上說，「我們不僅使用降價來傳達某些地方售價正在下降的事實，而且還傳達了我們重視客戶對我們在這樣一段時間內提供服務並贏得信任的情感或看法。」