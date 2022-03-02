擺脫俄烏干擾 股指大幅反彈

即使俄羅斯和烏克蘭之間的衝突加劇，油價持續飆升，但美股2日大幅反彈。(美聯社)

即使俄羅斯 和烏克蘭 之間的衝突加劇，油價持續飆升，但美股2日大幅反彈。

道瓊工業平均指數 上漲596.4點或1.79%至3萬3891.35點。史坦普500指數上漲80.28點或1.86%至4386.54點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲219.56點或1.62%至1萬3752.02點。幾乎完全收復所有1日的跌幅。

這是全面的反彈，道指幾乎所有30支成分股都走高。開拓重工上漲5.35%，英特爾上漲4.38%，高盛上漲2.49%。

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示，「我相信美國經濟數據繼續保持穩健，這讓我鬆了一口氣。這是一場持續的不確定性與依然穩固的基本面之間的拉鋸戰。」

他說，「隨著股市下跌約10%，大致處於修正區域，並且估值已經正常化，有些支撐。但情況仍然非常不穩定，這意味著震盪可能會繼續下去。」

油價在前一交易日的大漲基礎上繼續攀升。2日早盤，西德州中質原油(WTI)期貨交易價格高達每桶112.51元，隨後漲幅收窄至111元左右。雪佛龍上漲2.95%。

聯準會(Fed)主席鮑爾在國會就其半年度貨幣政策更新作證，股市也隨之走高。鮑爾表示，雖然烏克蘭戰爭的影響「高度不確定」，但Fed可能會在本月開始升息，並將在縮減資產負債表方面取得進展，但尚未最終敲定。

他說，「底線是我們將繼續前進，但隨著更了解烏克蘭戰爭對經濟的影響，我們將謹慎行事。」

政府債券殖利率2日也反彈。指標10年期票據在前一天跌破1.7%後，最新報接近1.9%。

這種逆轉似乎提振了銀行股，富國銀行上漲3.84%。

Fundstrat創辦人李湯姆(Tom Lee)表示，「今天的證詞是認真理智的檢討，25個基點是個穩定的正面因素，從市場角度來看，它提供了可見度。」「我認為今天看到的是，市場確實為Fed更加鷹派和前景更加悲觀做好了準備。」

股市的劇烈震盪部分源自俄羅斯入侵烏克蘭。報導指稱，俄羅斯軍隊前進烏克蘭南部兩個主要城市，滲透了赫爾松(Kherson)並包圍了馬里烏波爾(Mariupol)。美國1日宣布禁止俄羅斯飛機進入美國領空。

期待4日關鍵就業報告的投資人在2日的ADP私營就業報告中得到了看漲的預告。ADP表示，2月美國私營公司增加47.5萬個工作崗位。該組織還向上修正了1月數據。接受《道瓊》調查的經濟學者預計為40萬個。

企業消息推動市場走高。福特汽車宣布將其電動車和傳統生產業務分拆為兩個獨立部門，股價飆升8.38%。在發布強勁的財報後，Nordstrom飆升37.82%。

在下跌個股方面，First Solar下跌8.08%，因該公司營收未能達到預期並發布了令人失望的財測。