我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

一洲焦點／偉大的烏克蘭人、拜登國情咨文有何亮點

擺脫俄烏干擾 股指大幅反彈

財經新聞組／綜合報導
即使俄羅斯和烏克蘭之間的衝突加劇，油價持續飆升，但美股2日大幅反彈。(美聯社)
即使俄羅斯和烏克蘭之間的衝突加劇，油價持續飆升，但美股2日大幅反彈。(美聯社)

即使俄羅斯烏克蘭之間的衝突加劇，油價持續飆升，但美股2日大幅反彈。

道瓊工業平均指數上漲596.4點或1.79%至3萬3891.35點。史坦普500指數上漲80.28點或1.86%至4386.54點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲219.56點或1.62%至1萬3752.02點。幾乎完全收復所有1日的跌幅。

這是全面的反彈，道指幾乎所有30支成分股都走高。開拓重工上漲5.35%，英特爾上漲4.38%，高盛上漲2.49%。

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示，「我相信美國經濟數據繼續保持穩健，這讓我鬆了一口氣。這是一場持續的不確定性與依然穩固的基本面之間的拉鋸戰。」

他說，「隨著股市下跌約10%，大致處於修正區域，並且估值已經正常化，有些支撐。但情況仍然非常不穩定，這意味著震盪可能會繼續下去。」

油價在前一交易日的大漲基礎上繼續攀升。2日早盤，西德州中質原油(WTI)期貨交易價格高達每桶112.51元，隨後漲幅收窄至111元左右。雪佛龍上漲2.95%。

聯準會(Fed)主席鮑爾在國會就其半年度貨幣政策更新作證，股市也隨之走高。鮑爾表示，雖然烏克蘭戰爭的影響「高度不確定」，但Fed可能會在本月開始升息，並將在縮減資產負債表方面取得進展，但尚未最終敲定。

他說，「底線是我們將繼續前進，但隨著更了解烏克蘭戰爭對經濟的影響，我們將謹慎行事。」

政府債券殖利率2日也反彈。指標10年期票據在前一天跌破1.7%後，最新報接近1.9%。

這種逆轉似乎提振了銀行股，富國銀行上漲3.84%。

Fundstrat創辦人李湯姆(Tom Lee)表示，「今天的證詞是認真理智的檢討，25個基點是個穩定的正面因素，從市場角度來看，它提供了可見度。」「我認為今天看到的是，市場確實為Fed更加鷹派和前景更加悲觀做好了準備。」

股市的劇烈震盪部分源自俄羅斯入侵烏克蘭。報導指稱，俄羅斯軍隊前進烏克蘭南部兩個主要城市，滲透了赫爾松(Kherson)並包圍了馬里烏波爾(Mariupol)。美國1日宣布禁止俄羅斯飛機進入美國領空。

期待4日關鍵就業報告的投資人在2日的ADP私營就業報告中得到了看漲的預告。ADP表示，2月美國私營公司增加47.5萬個工作崗位。該組織還向上修正了1月數據。接受《道瓊》調查的經濟學者預計為40萬個。

企業消息推動市場走高。福特汽車宣布將其電動車和傳統生產業務分拆為兩個獨立部門，股價飆升8.38%。在發布強勁的財報後，Nordstrom飆升37.82%。

在下跌個股方面，First Solar下跌8.08%，因該公司營收未能達到預期並發布了令人失望的財測。

烏克蘭 俄羅斯 指數

上一則

克魯曼：戰爭有什麼好處？即使戰勝也得不償失

延伸閱讀

Fed主席鮑爾肯定3月升息 美股漲逾550點

Fed主席鮑爾肯定3月升息 美股漲逾550點
鮑爾：3月啟動升息 俄烏使展望不明

鮑爾：3月啟動升息 俄烏使展望不明
俄烏危機 恐迫Fed今夏大幅升息 市場預測調升50個基點

俄烏危機 恐迫Fed今夏大幅升息 市場預測調升50個基點
在美大受歡迎 英作家稱梅根「沒打算回英國」

在美大受歡迎 英作家稱梅根「沒打算回英國」

熱門新聞

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

2022-02-24 16:47
俄羅斯總統普亭24日下令入侵烏克蘭，美國股市起初應聲大跌，但隨後戲劇化止跌彈升，25日更大漲作收。 美聯社

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

2022-02-26 07:41
美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯入侵烏克蘭，美國、英國、加拿大等國和歐盟決定將俄國逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統作為制裁手段。（Getty Images）

SWIFT是什麼？ 能重傷俄羅斯嗎？ 5大重點一次看

2022-02-26 22:24
俄烏戰火爆發，總部位於賓州的EPAM Systems在烏克蘭有1萬3000名員工，是曝險最大的企業之一。圖為該公司2012年在紐約證券交易所上市。(取材自YouTube)

1.3萬名員工在烏克蘭 賓州這家公司股價一路跌

2022-02-28 19:23
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

如何嚴懲普亭侵烏？克魯曼：用金融武器痛擊其要害

2022-02-25 09:55

超人氣

更多 >
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰

普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女