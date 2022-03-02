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克魯曼：戰爭有什麼好處？即使戰勝也得不償失

編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯總統普亭。路透
俄羅斯總統普亭。路透

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，回顧現代歷史，戰爭代價高昂；即使戰勝了，對征服者而言也得不償失。

克魯曼2日在紐約時報專欄中指出，古代靠戰爭富強的例子確實很多，例如羅馬征服希臘、西班牙征服阿茲特克和印加，但回顧現代（指至少過去一個半世紀）歷史，情況截然不同。

他引述英國經濟學家安吉爾（Norman Angell）1909年出版的《大幻覺》（The Great Illusion），書中主張戰爭已過時—不是說戰爭不會再發生，而是說征服者恐怕不再能從打贏戰爭獲取任何利益。

克魯曼認為，「征服別人並不划算」的道理也適用於今天，即使俄軍攻下基輔，俄羅斯聯邦日後也將變得比入侵烏克蘭前更弱、更窮。

他舉例說，同盟國 （ Allies）打贏二次大戰，結果呢？英國變成衰頹的強權，為克服外匯短缺而熬了多年財政撙節之苦。就連美國，戰後也歷經一段艱辛的調整期，遭遇物價暴漲，通膨率一度升破20%。

另一方面，德國和日本雖然大敗，卻仍能從戰爭廢墟中浴火重生，最後躍為富強國家，享有空前的富庶與繁榮。

怎會是這樣？為什麼征服者無利可圖？根據安吉爾的論述，國與國之間「互相依賴」的關係改變了一切。鐵路、汽船、電報等發明，促成全球經濟自1870年起展開第一波全球化，在這種全球化的經濟中，征服另一國，很難不導致該國和自己被切離國際分工體系，更別提國際金融體系，並且付出極大的代價。從今天俄羅斯的處境可見一斑。

安吉爾另強調，在現代經濟，沒收財產（confiscation）有其局限，無法像前工業時代征服者那般恣意霸占工業資產，否則會打擊一個進步社會賴以維持生產力的動機和安全感。歷史也證明他的論點正確：納粹德國一度占領戰前國內生產毛額（GDP）合計約其兩倍大的國家，但後來從占領地掠奪的錢只夠支付約30%的戰爭費用。

克魯曼自己也提出兩個因素，說明為什麼征服別國是得不償失的徒勞之舉。

一，現代戰爭耗用巨量的資源。現代軍隊需要巨量軍備、替代零件、載具燃料等，代價不菲，即使最終戰勝，也可能不划算。

二，現在是民族主義氣焰正熾的時刻。普亭駁斥「烏克蘭是獨立國家」這回事，以為能說服烏國人自認為俄國人？這似乎是極不可能發生的事。因此，即使基輔淪陷了，俄羅斯將發現自己必須長年鎮壓一個敵對的人口。

所以，「征服別人，你就輸了」，至少過去一個半世紀以來是如此。不幸的是，這世上仍有瘋子和狂人，拒絕相信這些道理，還掌控著國家和軍隊。

克魯曼 俄羅斯 烏克蘭

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