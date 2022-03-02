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俄外長：第三次世界大戰若爆發 將用核武毀天滅地

2011年油價也飆升 對比今天有何異同點？

編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯入侵烏克蘭，儘管西方國家未直接制裁俄國能源出口，國際油價仍飆升。美聯社
俄羅斯入侵烏克蘭，儘管西方國家未直接制裁俄國能源出口，國際油價仍飆升。美聯社

俄羅斯入侵烏克蘭，儘管西方國家未直接制裁俄國能源出口，國際油價照樣飆升。現在令投資人擔心的是，這會對全球經濟造成什麼樣的衝擊。

財經網站MarketWatch報導，渣打銀行（Standard Chartered）全球經濟學家Madhur Jha檢視上回能源價格也漲得這麼兇時是什麼情況，和現況有何差別。

她說：「2011年油價也暴漲，而那年油價竄升之前的情況，跟現在有一些明顯的相似之處，包括：經濟復甦才剛展開、供應鏈被打亂，以及地緣政治緊張情勢升高。」

當年供應鏈受阻，是因為日本遭遇311大地震浩劫，而「阿拉伯之春」革命浪潮導致中東地區動盪。那年實質（經通膨調整）油價漲幅達30%，但全球經濟躲過衰退厄運。Jha指出三大因素：油價大漲但走勢並非詭譎多變，能源密集度下滑，貨幣政策提供足夠的緩衝。儘管那年全球經濟未陷衰退，成長預測仍下修，通膨預期測上調。

但今天的情況大不相同。Jha把俄烏開戰稱為「最糟情境」。她說：「我們認為，油市認定俄羅斯能源供應會大受影響。」俄羅斯能源供應穩定性一旦受影響，將抵銷一些可能導致油價下跌的因素，包括：伊朗石油重返市場、庫存升高、需求成長減緩和美國供應意外擴增。

另一大差別在於，新能源震撼發生的時機，不巧適逢通膨壓力日增之際。她說：「平常時，對於供給面驅動的通膨壓力，央行傾向靜觀其變。但現在，在美國、英國等經濟體，標題通膨率已經衝上數十年高點，央行恐怕很難坐視不管。」

換言之，這一回，全球經濟面臨衰退的風險更高了。

油價 俄羅斯 供應鏈

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