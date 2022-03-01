國會兩黨擬提案禁俄進口原油 汽油價格恐進一步飆升

俄羅斯一處油田的檔案照片。路透

美國總統拜登 現正面臨來自兩黨國會議員的壓力，要求他下令美國停止自俄羅斯 進口石油 和天然氣，以擴大對俄國入侵烏克蘭的懲罰力道。然而如此可能導致美國國內汽油價格飆得更高，在美國通膨已經達到40年高點之際，拜登在政治和經濟兩方面都面臨風險。

彭博分析，美國兩黨議員醞釀提案禁止輸入俄羅斯石油與天然氣，與力推將俄羅斯銀行排除在SWIFT（「環球銀行金融電信協會」支付系統）之外雙管齊下。一開始拜登政府並不願意採取這個對經濟衝擊很大的行動，但隨著俄羅斯軍隊深入烏克蘭，拜登最終做了讓步。

現在議員們把制裁目標轉到石油、天然氣。麻州民主黨籍、參議院外交關係委員會成員馬基（Ed Markey）周二（1日）提出了一項法案，要求禁止自俄羅斯進口的所有原油和石油產品。同時，西維吉尼亞州民主黨議員Joe Manchin也正主導推動擴大美國國內石油鑽探活動的相關法案，以促進對北約盟國的出口。

根據美國能源資訊署（EIA）的數據，美國2021年每天購買超過60萬桶俄羅斯原油和石油產品，較2020年成長24％。不過根據行業情報公司Kpler的資料顯示，今年到目前為止，美國自俄羅斯進口原油已經下跌到2017年以來最低水準；顯示美國買主已經開始尋找替代貨源。

加拿大周一已明令禁止進口俄羅斯原油，不過自2019年以來，加拿大就從未進口過俄羅斯石油。