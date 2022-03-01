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烏克蘭發行「戰爭債券」 11%超優利率 散戶搶洽購

編譯葉亭均／綜合外電
俄羅斯入侵烏克蘭，在基輔附近，一名武裝人士站在俄羅斯戰車殘骸旁。（美聯社）
俄羅斯入侵烏克蘭，在基輔附近，一名武裝人士站在俄羅斯戰車殘骸旁。（美聯社）

烏克蘭1日發行「戰爭債券」，為對抗俄羅斯侵略的武裝部隊提供資金，這批債券提供的年利率高達11%，甚至高於超受歡迎的美國抗通膨債券（TIPS）7.12%的利率，引發散戶熱烈詢問如何購買。一些投資人認為，這也是力挺烏克蘭的方式之一。

然而，和美國儲蓄債券不同的是，由於俄羅斯入侵烏克蘭，這些債券承受著巨大風險。一些散戶仍願意冒險賺取豐厚利息，不過，想買得到也非易事，因為多數債券通常是銀行直接賣給專業投資者，而且通常需要相對大量的投資，散戶投資人難以買到。

散戶們在Reddit的投資論壇、Robinhood Markets和富達投資、花旗集團等公司的交易平台發出貼文，詢問如何購買烏克蘭戰爭債券。烏克蘭1日向機構投資者發行一批戰爭債券，籌得81億格里夫納（2.77億美元），做為向全球請求支援以對抗俄羅斯的一環。

儘管局勢動盪，但烏克蘭同日仍向國際投資者支付約3億美元的債券利息。

希臘居民范蘭根（Kevin van Langen）表示，他研究了如何購買戰爭債券，因為這是個良好的短期投資機會，而他能一邊為買房存錢，一邊幫助烏克蘭，「當然會承擔一些風險，但這是個提供協助的好方式」。這種債券的面額為1,000格里夫納，約33美元。 范蘭根也透過烏克蘭央行捐款250歐元（278美元）。

Robinhood拒絕置評，表示烏克蘭戰爭債在其平台上不可交易。富達和花旗並未回覆置評請求。

烏克蘭的債券主管官員Yuriy Butsa表示，烏克蘭政府目前正尋求其他方式籌得外幣，正與國際貨幣基金（IMF）和世銀協商緊急求援，「我們昨天舉行投資人說明會，接到大量關於如何金援我們的詢問。我們不只研議籌得本幣的方式，也尋求籌得美元和歐元」。

盛寶銀行固定收益策略師斯皮諾奇表示，如果烏克蘭以超高殖利率發行美元或歐元計價債券，散戶將展現更大的興趣。

美國堪薩斯大學研究生Will Chaney表示，他已向紅十字會捐款，如果有向散戶投資人發行的烏克蘭戰爭債券，他願意花100美元購買，並鼓勵朋友們也捐款。他說：「我預期不會有任何回報，但這一切都將支持烏克蘭人民。」

政府利用債爭債券來為軍隊籌資已行之多年，例如美國在第一次大戰期間就曾發行自由債券（Liberty Bonds），英國則在2014年償還部分第一次世界大戰的債務，當時距離首度為戰爭舉債借錢已歷經100年。

俄羅斯入侵烏克蘭，民眾在烏克蘭城市布查看著遭砲彈炸毀的房子。美聯社。
俄羅斯入侵烏克蘭，民眾在烏克蘭城市布查看著遭砲彈炸毀的房子。美聯社。

債券 烏克蘭 投資

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