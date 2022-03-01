俄央行再發禁令 持有3兆盧布債券的外國人 不能領利息

俄羅斯央行禁止向持有盧布計價OFZ債券的外國投資人支付票息。（歐新社）

俄羅斯 央行已下令，禁止向持有盧布計價OFZ債券 的外國投資 人支付票息。俄方稱這是臨時性措施，目的在幫助市場應對國際制裁後的動盪局面。

俄羅斯央行向存管和登記機構發出上述指示，作為本周宣布的系列反制裁措施的一部分，其中還包括禁止外國人拋售俄羅斯證券。截至2月初，外國投資人持有將近3兆盧布（290億美元）的債券，新規會讓他們領不到利息，連想賣債券也不行。

彭博彙編數據顯示，2024年到期OFZ債券的下一個付息日是周三。

安本資產管理的基金經理Viktor Szabo表示，「這樣就結束了嗎？我認為他們低估了制裁的影響，現在手裡沒有多少牌可出了。所有俄羅斯市場都在分崩離析」。

央行沒有具體說明禁令會持續多久。 周一，俄羅斯非官方通訊社國際文傳電訊社報導，除非監管機構提前解禁，否則此一凍結規定將實施半年。這項最新決定凸顯了自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯的自由市場地位迅速土崩瓦解。

央行在電郵回覆中表示，「發行人有權決定股息支付和證券其他支付的方式，並將它們轉入會計系統。

全球最大結算系統歐洲清算銀行（Euroclear）和明訊銀行（Clearsteam）不再處理俄羅斯資產，使得俄羅斯債市一夕間重回九年前對國際投資人關閉的狀態。

外國投資人不再需要通過當地券商來交易俄羅斯盧布債券，有助壓低俄國借貸成本，推高外國投資人持有的占比。截至2月1日，持有比達到19.1%。

央行的決定是為了「避免俄羅斯證券被大量拋售、資金從俄羅斯金融市場撤離，並且支持金融穩定」。

俄羅斯央行周一表示，將通過限制外匯轉匯出境來強化資本管制。雖然該行澄清說，禁令只適用於新貸款，不是要阻止現有債務的償付，但一些投資人和經濟學家認為，該法令的措辭可能構成違約。

Vanguard Asset Management新興市場固定收益部門聯席主管Nick Eisinger表示，「這很可能是技術性違約，我們將觀察它持續多久，我們認為俄羅斯的主權歐洲債券（Eurobonds）發生技術性違約的可能性很大。」

俄羅斯盧布主權債上周大跌，10年期債券的殖利率上漲240個基點至12.28％。 彭博彙編數據顯示，盧布今年來跌幅超過20%，在全球市場表現最差。

穆迪發聲明說：「俄羅斯政府按時足額償還債務的意願可能減弱，升高俄羅斯債券外國持有人遭遇更嚴重信貸後果的概率。」