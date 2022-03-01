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俄羅斯以火箭攻擊基輔電視塔 5平民喪生

憂油價推升通膨 道指跌近600點

憂油價推升通膨 道指跌近600點

財經新聞組／綜合報導
由於油價飆升以及投資人繼續關注俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，美股在3月的第一個交易日大跌。美聯社
由於油價飆升以及投資人繼續關注俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，美股在3月的第一個交易日大跌。美聯社

由於油價飆升以及投資人繼續關注俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，美股在3月的第一個交易日大跌。

道瓊工業平均指數下跌597.65點或1.76%至3萬3294.95點。史坦普500指數下跌67.68點或1.55%至4306.26點。那斯達克綜合指數下跌218.94點或1.59%至1萬3532.46點。

衛星鏡頭捕捉到一隊俄羅斯軍車顯然正在前往烏克蘭首都基輔的途中。

俄羅斯的持續侵略推高了能源價格。西德州中質原油(WTI)期貨1日上漲8%，突破每桶106美元，觸及7年來最高水平。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)在給客戶的報告中說，「股票大多被拋售，股價走勢比整體指數看來更糟。俄羅斯與烏克蘭的不確定性仍然是主題，股票仍然不夠清晰來維持穩定。」

小麥價格1日也飆升。大宗商品價格上漲加劇了美國和歐洲對通膨的擔憂。

金融股是最大輸家之一，美國銀行下跌3.91%，富國銀行下跌5.77%，嘉信理財(Charles Schwab)下跌7.81%。較低的債券殖利率可能會削弱銀行獲利，而東歐的衝突和對俄羅斯的制裁讓部分交易員擔心信貸市場受到干擾。

CFRA股票研究主管里昂(Ken Leon)表示，雖然大多數美國銀行幾乎沒有直接接觸俄羅斯公司，但尚不清楚對俄羅斯金融體系的制裁將如何影響歐洲銀行，進而影響美國。

他說，「它們與歐洲銀行間仍有連動關係，包括義大利銀行、法國銀行、奧地利銀行都在俄羅斯進行大量的貸款活動。」

部分市場跌幅被強勁的Target獲利抵消，這家大型零售商上季每股獲利為3.19元，遠高於華爾街預期。股價上漲9.9%。

美國國債殖利率大多走低，指標10年期國債殖利率最新報1.7%。殖利率與價格走勢相反，因此下跌代表在股市動盪期間資金湧入避險債券。

烏克蘭和俄羅斯官員28日結束了關鍵的一輪會談，美國及其盟國的嚴厲制裁正在打擊俄羅斯經濟和央行。大公司也遵循美國及其盟國的制裁，萬事達卡和Visa卡阻止俄羅斯金融機構進入其支付網絡。

雖然俄羅斯股市休市，VanEck俄羅斯ETF於28日下跌30%，於1日再下跌19%。

與此同時，俄羅斯央行28日將其關鍵利率提高1倍以上，因為盧布兌美元匯率暴跌。

投資人也在準備聽取聯準會(Fed)主席鮑爾在2日開始的眾議院金融服務委員會半年度聽證會上的發言。

在經濟數據方面，1月建築支出數據遠高於預期，而ISM和Markit的採購經理人指數(PMI)大致符合預期。

俄羅斯 殖利率 指數

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