克魯曼：俄羅斯是外強中乾的「假超級強國」

俄羅斯總統普亭。美聯社

紐約時報專欄作家克魯曼表示，俄烏之戰暴露出俄羅斯 的脆弱，不僅俄軍後勤補給效率差勁，俄國 經濟承受國際制裁的能力也絕非「堡壘」般堅不可摧，在在顯示俄羅斯是假的超級強國。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在最新紐時專欄撰文說，在俄羅斯總統普亭 揮兵侵略烏克蘭之前，他也許會把俄羅斯聯邦描述為「中型強國」，利用西方國家分裂和腐化而壯大，並擁有一支強大的軍隊。但現在他察覺，俄羅斯比多數人想像來得脆弱。

何以見得？克魯曼指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭戰事陷入膠著，凸顯俄軍不如世人想像那麼強大，尤其侵烏之初遭遇嚴重的後勤問題，特別是燃料補給狀況百出，實在不像是一支現代化勁旅，先進國家理應在這方面勝出才對。

克魯曼認為，稱「中型強國」也許還太高估了俄羅斯。英國和法國的確是中型強國，反觀俄羅斯國內生產毛額（GDP）僅英或法的一半多。這種經濟勢力輕量級的國家，如何能支持世界重量級軍隊？俄軍內部腐敗程度可能比世人想像嚴重。

經濟方面，俄羅斯也顯得比俄烏開戰前脆弱多了。在普亭主政下，俄國經濟變得深深仰賴國際商務，靠大量進口外國製品維持生活水準，主要靠石油和天然氣出口收益支付。這使俄國經濟容易受制於國際制裁，一旦制裁阻斷貿易，經濟就亂了套。從周一盧布貶至新低可見一斑，即使俄國央行大幅提高利率和極力設法限制資本外逃，也無濟於事。

在侵烏之前，各界盛談普亭打造了一座「俄羅斯堡壘」，強得足以抵禦國際經濟制裁，因為已積攢巨量外匯存底銀彈備戰爭之用。克魯曼說，現在看來，這種說法似乎很「天真」。什麼是外匯存底？並不是一袋袋現金，主要是在海外銀行的存款以及持有他國政府公債。若世上多數國家團結起來對付侵略別國的流氓政府，這些資產可輕易被凍結。

俄羅斯雖存有大量實體黃金，但黃金用來支付普亭政權所需有多大用處？能用金條進行大規模現代商務貿易嗎？

再者，俄國寡頭權貴在海外藏匿巨額資產，也讓他們受制於資產凍結。俄國或許不需這些資產，但普亭任內作風顯示他把收買盟友看作博得政治支持的必要之舉，所以重擊他們的弱點，也就是命中普亭的要害。

普亭還握有一張王牌：挾天然氣施壓仰賴俄國供氣的歐洲國家。但克魯曼指出，歐洲主要燒天然氣取暖，冬季消耗量是夏季的兩倍半。但現在冬季已近尾聲，春季即將來臨，普亭僅剩的這個籌碼效力也日減。歐盟有充裕的時間，為下一個沒有俄國天然氣可用的冬季預做準備。

結論是：俄羅斯只是個虛有其表的假超級強國，真正的實力比乍看下虛弱多了。