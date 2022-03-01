巴隆：北京基於諸多理由 此刻不至於升高台海衝突

示威者在台北手持「台灣挺烏克蘭」標語，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。路透

俄羅斯 入侵烏克蘭 ，使投資人也關注另一大地緣政治衝突點—台灣與中國。美國巴隆周刊（Barron's）評論指出，基於多重因素研判，至少目前而言，投資人對此事無須過慮。

巴隆周刊專欄作家卡帕迪亞（Reshma Kapadia）說，俄羅斯入侵烏克蘭，讓俄國友邦中國在多方面陷入尷尬處境。中國核心外交政策信條之一，就是「主權神聖不可侵犯」。北京 警告美國不要插手香港、台灣、新疆相關事務，就是基於這個原則。然而，俄羅斯竟入侵烏克蘭，還承認烏東兩個分離主義分子掌控地區為獨立國家，使北京面臨若是挺俄侵烏將自打嘴巴的窘境。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）創辦人布瑞默認為，這或許是北京力促俄羅斯與烏克蘭談判的主因。

另一個理由是，中國今年的首要之務，是在「二十大」（中國共產黨第二十次全國代表大會）舉行、為中國國家主席習近平戴上第三任冠冕前，致力維持穩定。決策官員已為中國經濟成長降溫、對抗新冠肺炎疫情而焦頭爛額，想必不願在此時被拖進戰爭、槓上另一超級強權美國。

布瑞默28日對媒體記者說：「中國顯然不想打冷戰，也不會趁此機會犯台。」若是這麼做，肯定會被切斷與西方的聯繫，對中國造成毀滅性打擊。

有別於烏克蘭，台灣因為是半導體產業重鎮，在全球經濟扮演更核心的角色。台灣也具有地緣政治重要性，對微妙的美中勢力平衡很重要，對美國的亞洲盟國亦然。所以北京需要不同的盤算，若是挑起台海衝突，將壞了習近平更宏大的戰略目標，尤其因為中國在許多方面（例如關鍵技術）尚未能自給自足，此時還不能被世界其他國家孤立。

分析師說，北京當局眼看西方對俄羅斯祭出的制裁排山倒海而來，重創俄國經濟，盧布直線下墜貶至歷史新低，央行被迫把基準利率從9.5%倍增至20%，應知所警惕。

Bannockburn Global Forex外匯策略師錢德勒說：「中國的銀行也不想遭到美國制裁，所以正遵循美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的規定。」他說，一些中國銀行已暫停對貿易商採購俄羅斯商品提供融資。