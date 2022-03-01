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比特幣續漲重登4.4萬美元 俄烏戰爭反而推升加密幣需求

編譯劉忠勇／綜合外電
比特幣繼續上漲。 (路透)
比特幣繼續上漲。 (路透)

比特幣1日繼續上漲，2月17日來首度重新站上4.4萬美元，跡象顯示烏克蘭戰爭反而推升了加密幣的需求。

比特幣午後最高上漲6%至4.34萬美元，俄烏開戰以來已上漲15%。這幾天烏克蘭戰況激烈、國際間對俄羅斯加緊制裁，比特幣反而有出色表現。B2C2加密幣交易公司首席風險長 Adam Farthing 表示，比特幣可能已和風險脫鉤，正搖身一變轉為地緣政治不穩定和通膨的避險工具。

彭博資訊顯示，比特幣和史坦普500指數的連動性已由今年初的0.7降為0.55，1代表兩個資產完全同步。

美國和西方盟國制裁俄羅斯，俄羅斯央行和其他金融機構交易變得很困難，導致盧布重貶。不少俄羅斯人可能改存比特幣，也可能透過比特幣來匯出資金。

iCapital 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 說：「很多俄羅斯也有一些烏克蘭人無法匯兌盧布、美元、歐元等等，當傳統金融體系被切斷，分散化應用工具仍可運用。」

不過，區塊鏈資訊公司TRM實驗室主管 Ari Redbord認為，俄羅斯方面無庸置疑地會想利用比特幣來洗錢並迴避制裁。但要大規模這麼非常困難，因為流動性不足，戰爭可能要數十億美元，很難透過比特幣取得這麼多資金。

據彭博報導，拜登政府已要求加密貨幣交易所協助防止俄羅斯的個人及組織利用虛擬貨幣規避制裁。據路透報導，全球最大加密幣交易所幣安（Binance）已封鎖所有被制裁列名人士的戶頭。

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