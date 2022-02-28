烏克蘭將發行「戰爭債券」 為抗俄武裝部隊籌資

烏克蘭將發行「戰爭債券」，為對抗俄羅斯侵略的武裝部隊提供資金。圖為烏克蘭國土防衛部隊的新成員受訓。路透

英國金融時報報導，烏克蘭 將發行「戰爭債券 」，為對抗俄羅斯侵略的武裝部隊提供資金。烏克蘭再三向國際投資 人保證，不會拖欠債務。

烏克蘭財政部揭示為抗戰籌資的計畫，宣布周二將進行新債券拍賣，提供公民、公司行號和外國投資人支持烏克蘭預算的機會。這是一年期債券，利率「於拍賣時決定」，收益用來滿足烏克蘭武裝部隊的需求。

烏克蘭現有公債目前價格大跌，2032年到期、以美元計價的債券周一每1美元面值跌到31美分，因為投資人擔心基輔可能出現債務違約。Butsa說，「我們沒有任何債務重整的計畫，我們會償還債務」，他補充表示，「錢已經在路上」，烏克蘭能支付周二到期、應給海外債券持有人大約2.9億美元的票息。

烏克蘭宣布戰爭債券的當天，正值俄羅斯盧布匯價因西方國家加大對俄制裁力度而重挫29%。

公債管理專員Yuriy Butsa周一與債券基金經理人舉行電話會議時表示，「俄羅斯最初的計畫嚴重失敗」，他強調，即使遭遇俄國的軍事政擊，烏克蘭「政府仍全面運作」，「財政業務全面運作」。烏克蘭央行已宣布資本管制的緊急措施，海外投資人將難以參與此次拍賣，但一位基金經理人表示，戰爭債券應能吸引到「不錯的當地需求」。