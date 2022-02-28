俄再遭新制裁 股指全月跌3%

投資人繼續關注俄羅斯入侵烏克蘭的事態發展，包括美國及其盟國的新一輪制裁，美股28日走勢分歧。美聯社

投資人繼續關注俄羅斯入侵烏克蘭 的事態發展，包括美國及其盟國的新一輪制裁，美股28日走勢分歧。

道瓊工業平均指數下跌166.15點或0.49%至3萬3892.6點，自盤中低點拉回。史坦普500指數下跌10.71點或0.24%至4373.94點。那斯達克綜合指數先跌後升，收漲56.77點或0.41%至1萬3751.4點。

28日的走勢為股市結束艱難的2月，主要股指全月均大幅下跌。

俄羅斯和烏克蘭之間的衝突繼續引發動盪，烏克蘭軍隊仍控制包括首都基輔在內的主要城市。兩國官員28日在白俄羅斯 邊境附近舉行一輪談判。

Raymond James策略師麥考特(Tavis McCourt)在報告中表示，「戰爭從根本上說是風險資產的『避險』環境，因為全球投資人會轉向主權債券和其他『避風港』，直到某種結論或新常態被計入價格。但目前一切情況都是史無前例的，所以關於股市，唯一理性的說法是預計波動將繼續等待解決方案。」

洛克希德馬丁和諾斯羅普格魯曼等國防股分別上漲6.67%和7.93%。網絡安全類股也表現出色，Crowdstrike上漲7.41%，有助限制了那指的跌幅。

銀行股承壓，摩根大通下跌4.17%，花旗集團下跌4.44%。

政府債券殖利率 在整個曲線上大幅走低，指標10年期美國國債殖利率最新報1.83%，當日下跌15個基點。1個基點是0.01個百分點；由於對避險債券的高需求，價格走勢相反的殖利率走低。

殖利率走低有助以科技股為主的那指表現良好，因成長型類往往因利率低而走升。特斯拉上揚7.48%。

貨幣市場是主要波動領域。俄羅斯中央銀行將其關鍵利率提高1倍多，從9.5%提高到20%，以應對盧布兌美元匯率下跌近22%的匯率波動。28日稍早時，盧布兌美元匯率創下歷史新低。

美國與歐洲和加拿大等盟友上周末攜手禁止主要俄羅斯銀行進入銀行間資訊系統SWIFT。該系統連接了200多個國家和地區的1萬1000多家銀行和金融機構。

此外，美國和歐洲盟友也對俄羅斯央行採取行動，有效凍結了該國的外匯儲備。

金融市場的制裁讓部分投資人和交易員在俄羅斯市場之外尋找潛在的干擾。

22V Researchmm策略師德布歇爾(Dennis DeBusschere)表示：「某些俄羅斯銀行被SWIFT除名，但能源交易豁免，以及俄羅斯央行在西方持有的外匯儲備遭凍結，顯然增加了經濟尾部風險。」

不過，他指出，俄羅斯仍然可以出售石油，並表示俄羅斯被凍結的資產可能存在「漏洞」，「可能會在未來幾天內限制市場的災難」。

與此同時，俄羅斯軍車進入烏克蘭第二大城市哈爾科夫，據報導發生了戰鬥，居民被警告留在避難所。俄羅斯總統普丁27日將其國家的核威懾力量置於高度戒備狀態，因為全球對此次入侵表達強烈反對。

28日是2月交易最後一天，即使上周末出現強勁反彈時，美國三大主要股指本月仍下跌逾3%。道指表現最差，全月下跌3.5%，為去年11月以來最糟。

在入侵烏克蘭之前，股票，尤其是以科技股為主的那指已經處於低迷狀態。

Toews Asset Management CEO托思(Phillip Toews)表示，衝突發生在「我們最高假設水平上，即由於估值、利率和通膨上升以及缺乏聯準會(Fed)看跌期權，我們已經可能進入熊市」。

他說，「即使上周出現一些短期反彈，但前景並不樂觀。」

在大宗商品方面，美國西德州中質原油(WTI)原油期貨28日上漲約5%至每桶96.05元左右。4月布蘭特原油期貨合約也上漲逾3%至每桶101.1元。天然氣期貨小幅下跌。

雖商品價格上漲，石油股漲跌互現。BP和殼牌在倫敦交易的股票在宣布將與俄羅斯能源公司斷絕關係後大幅下跌。西方石油(Occidental Petroleum)飆升12.88%。

太陽能股上漲，Enphase Energy上漲8.44%，因為衝突讓有些政策制定者更加擔心對化石燃料的依賴。

俄羅斯28日關閉了證券交易所，但在美國交易的VanEck俄羅斯ETF跌超過30%。包括德意志銀行在內對俄羅斯曝險較多的歐洲銀行股大幅下挫。