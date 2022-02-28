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瑞士宣布參與歐盟對俄制裁

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

制裁無死角 加密貨幣可能成為未來制裁俄國的新目標

編譯林奇賢／綜合外電
各國對俄羅斯的制裁一波接著一波，如今華府正考慮在加密貨幣領域祭出進一步的制裁。路透
各國對俄羅斯的制裁一波接著一波，如今華府正考慮在加密貨幣領域祭出進一步的制裁。路透

各國對俄羅斯的制裁一波接一波，如今華府正考慮在加密貨幣領域實施進一步的制裁措施，以防堵俄羅斯可用來繞過西方國家金融制裁的管道

華爾街日報報導，一名美國政府官員透露，拜登政府正在尋求瞄準俄國取得加密貨幣管道以實施制裁的早期階段，目標是擾亂俄國的經濟活動。

各國監管機構近年來已加強監管加密貨幣交易，讓各國政府擁有一定的制裁手段，例如要求加密貨幣交易所和經紀商禁止在特定國家進行交易，或禁止交易某些政府發行的貨幣，譬如盧布。

曾任美國財政部資深官員、目前在區塊鏈分析公司TRM labs任職的雷德博德（Ari Redbord）說，財政部外國資產管控辦公室（OFAC）可能追查違反禁令、與俄國Sberbank和VTB等被列入黑名單銀行交易的加密貨幣交易所和其他數位貨幣平台。

風險諮詢公司Anotherday調查主管平托（Marlon Pinto）表示，俄國民眾不太信任俄國銀行系統，因此當地加密貨幣的金融交易占比高於多數其他國家。一份俄國政府報告估計，超過120萬個存放數位資產的加密貨幣錢包，是由俄國公民開設、裡面的資金總額約2兆盧布（239億美元左右）。

不過，要封鎖這類交易將面臨不少挑戰，因數位貨幣的設計初衷就是要打破國界限制，多數交易也多是在政府管制的金融系統之外。知情官員也說，在研擬針對俄國加密貨幣活動的制裁，也必須考量到不衝擊更廣泛加密貨幣市場，可能難以實施。

貨幣 俄國 財政部

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華府祭新制裁 禁美與俄羅斯央行進行交易

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