制裁無死角 加密貨幣可能成為未來制裁俄國的新目標

各國對俄羅斯的制裁一波接著一波，如今華府正考慮在加密貨幣領域祭出進一步的制裁。路透

各國對俄羅斯的制裁一波接一波，如今華府正考慮在加密貨幣 領域實施進一步的制裁措施，以防堵俄羅斯可用來繞過西方國家金融制裁的管道

華爾街日報報導，一名美國政府官員透露，拜登政府正在尋求瞄準俄國 取得加密貨幣管道以實施制裁的早期階段，目標是擾亂俄國的經濟活動。

各國監管機構近年來已加強監管加密貨幣交易，讓各國政府擁有一定的制裁手段，例如要求加密貨幣交易所和經紀商禁止在特定國家進行交易，或禁止交易某些政府發行的貨幣，譬如盧布。

曾任美國財政部 資深官員、目前在區塊鏈分析公司TRM labs任職的雷德博德（Ari Redbord）說，財政部外國資產管控辦公室（OFAC）可能追查違反禁令、與俄國Sberbank和VTB等被列入黑名單銀行交易的加密貨幣交易所和其他數位貨幣平台。

風險諮詢公司Anotherday調查主管平托（Marlon Pinto）表示，俄國民眾不太信任俄國銀行系統，因此當地加密貨幣的金融交易占比高於多數其他國家。一份俄國政府報告估計，超過120萬個存放數位資產的加密貨幣錢包，是由俄國公民開設、裡面的資金總額約2兆盧布（239億美元左右）。

不過，要封鎖這類交易將面臨不少挑戰，因數位貨幣的設計初衷就是要打破國界限制，多數交易也多是在政府管制的金融系統之外。知情官員也說，在研擬針對俄國加密貨幣活動的制裁，也必須考量到不衝擊更廣泛加密貨幣市場，可能難以實施。