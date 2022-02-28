亞洲買家搶購沙烏地石油 LNG買家暫停向俄國採購

彭博引述消息人士報導，亞洲石油買家正設法向阿拉伯採購更多原油，以利未來幾個月陸續運送，俄羅斯入侵烏克蘭正對全球供油構成威脅，甚至可能引發能源危機。(路透)

消息人士透露，亞洲石油 買家正設法向沙烏地阿拉伯採購更多原油，以利未來幾個月陸續運送，此時正值俄羅斯 入侵烏克蘭事件對全球供油構成威脅，甚至可能引發能源危機。

彭博資訊報導，亞洲原油買家正向沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）洽購預計5月裝船的原油。消息人士說，這些買家已要求擴大採購預計4月裝船的原油，這批原油裝貨預計未來幾周內完成。

雖然俄國 原油尚未遭禁運，但西方國家已將俄國部分銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）。全球價值數兆美元的貿易交易都須透過SWIFT支付系統。

讓能源進口商感到緊張的是，買賣俄國原油的公司可能付款時將面臨麻煩，且運送原油可能更加困難，因愈來愈多託運商對運送原油審慎以對。

原油交易商表示，至少有四家亞洲客戶希望利用定期合約或下個月的現貨市場，從中東擴大採購5月裝船的原油。交易商說，阿布達比Murban原油、沙國超輕質原油（Extra Light）、伊拉克Basrah中級原油以及阿拉伯輕質原油（Arab Light），都可能是俄國原油的替代選項。

另外，由於西方國家對俄羅斯擴大制裁，部分買家已暫停進一步採購俄國液化天然氣（LNG），使外界對LNG供給吃緊的擔憂加劇。

交易商表示，從亞洲到南美洲的進口商，已決定暫停向俄國購買LNG現貨，他們正等待西方對俄國銀行和企業的限制措施進一步明朗。他們說，整體看來，他們正對購買LNG或使用俄國船隻的實體更加謹慎。