俄被逐出SWIFT中國能幫忙？分析指很難

俄羅斯數家銀行被逐出SWIFT金融系統。(美聯社)

俄羅斯 數家銀行被逐出SWIFT金融系統，中國能否提供俄方替代選擇受到關注。有專家分析，儘管中俄近年已加強「去美元化」的本幣結算，但中俄跨境結算支付仍相當依賴SWIFT。

由於俄羅斯侵略烏克蘭，多個西方國家今天決定將特定俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

這項系統已使用近半個世紀，雖不直接處理轉帳金額，卻是最重要和便捷的國際銀行間金融資訊傳輸平台，連接了200多個國家約1.1萬多家金融機構，超過一半俄國 信用機構是SWIFT成員。

中國社會科學院大學政府管理學院教授、中國俄羅斯東歐中亞學會秘書長王曉泉2021年4月撰文探討中俄結算支付體系及人民幣結算前景，對中俄等國「去美元化」的努力以及SWIFT的角色有相關說明。

文章指出，為擺脫美國的全球清算控制權，俄羅斯2012年在境內啓動了俄羅斯銀行金融報文傳送系統（SPFS），並透過多種方式推動這套系統的應用，包括降低費用、通過立法加強俄羅斯國內金融機構同SPFS的聯繫等。2018年初，SPFS擴展到了「歐亞經濟聯盟」成員國。

外媒報導，截至2020年2月，俄國有超過400家銀行加入SPFS，超過俄國銀行在SWIFT的註冊數。但目前為止，僅約10多間外國銀行使用SPFS，意味著它在國際支付轉帳上，幫不了俄羅斯太大的忙。

在中國方面，這篇文章指出，中國人民幣跨境支付系統（CIPS）2015年10月正式投入運行，用於中國境內外金融機構進行跨境人民幣結算。截至2019年上半年，CIPS系統共有31家直接參與者，847家間接參與者。

2017年，中國工商銀行在莫斯科啓動了人民幣清算行業務。多家俄羅斯銀行加入了CIPS。中俄天然氣、石油 、黃金交易等都可以用人民幣作為結算貨幣。

這篇文章說，中國工商銀行是目前唯一在俄羅斯開設人民幣清算中心的中國銀行，實際操作中，中國工商銀行總行透過SWIFT與工商銀行莫斯科分行交換結算支付資訊。也就是說，中俄結算支付資訊即使在本國境內可以繞過SWIFT進行交換，其跨境交換也只能透過SWIFT進行。

事實上，目前CIPS在跨境電文的傳送與處理方面仍主要依賴SWIFT體系，幫助CIPS的參與者之間進行資金的資訊溝通。

SWIFT甚至和中國人民銀行清算總中心、跨境銀行間支付清算有限責任公司等中方機構共同成立「金融網關信息服務有限公司」，公司成立目的是滿足中國有關跨境報文的連接性、強韌性及數據管理領域的監管要求。也就是說，為了推動人民幣國際化，中國很難脫離SWIFT行事。

如果是以美元結算，那就更逃不出SWIFT的監視。中國工商銀行的中俄跨境美元結算支付業務流程完全處於美國監管下，無論在中國境內還是在俄羅斯境內，都須使用SWIFT系統進行美元結算支付。

中國外匯交易系統（CFETS）2017年啓動了人民幣與俄羅斯盧布的「支付對支付」（PVP）系統。這篇文章指出，它能夠讓中俄本幣結算繞開SWIFT，從而確保結算資訊的保密性和避免美國的金融制裁。

不過，俄羅斯衛星通訊社的報導曾指出，PVP目前仍然只是本土性的，未必會對國際收支系統構成競爭。

儘管中俄以本幣結算的需求在成長，但歐洲才是俄羅斯最大的出口目的地和進口來源地。2020年俄歐貿易額占俄羅斯外貿總額達41.3%，這也限制了人民幣在俄羅斯外貿結算中的使用規模。