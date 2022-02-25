危機曙光乍現 道指飆835點

美股25日攀升，結束了因俄羅斯烏克蘭局勢而動盪的一周。(美聯社)

投資 人繼續評估俄羅斯入侵烏克蘭 最新的金融進展，美股25日攀升，結束了動盪的一周。

道瓊工業平均指數上漲834.92點或2.51%收3萬4058.75點，創2020年11月以來的最佳單日表現。史坦普500指數上漲95.95點或2.24%至4,384.62點。那斯達克綜合指數上漲221.04點或1.64%至1萬3694.62點。

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「預計2022年波動性加劇的投資人迅速進入市場，然後就出現了今天的走勢。」「美股處於超賣狀態，對烏克蘭危機反應過度。」

雖最後2個交易日收漲，但道指仍然連續第3周下跌。史指和那指本周分別上揚0.8%和1.1%。

嬌生和3M是道指漲幅最大的股票，均超過4.8%。Etsy領漲史指，在上季業績超出分析師預期後上漲16.21%。

在發布令人失望的財報後，Beyond Meat下跌9.2。Foot Locker暴跌29.81%，該零售商表示2022年的銷售額將下降，因為預計將Nike的產品銷量將減少。

據傳克里姆林宮表示俄羅斯總統普丁準備派代表團前往白俄羅斯 首都明斯克與烏克蘭進行談判，股指情緒得到提振。

烏克蘭官員則表示，俄羅斯軍隊正在逼近首都基輔。烏克蘭外交部長庫萊巴(Dmytro Kuleba)說，首都正遭到「可怕的俄羅斯火箭襲擊」。

白宮在英國和歐盟宣布類似制裁之後表示，美國將對普丁(Putin)和外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)實施一系列制裁。

拜登總統本周針對俄羅斯最大銀行及其主權債務提出最新制裁措施，意在將莫斯科與全球經濟隔離開來。

嘉信理財(Charles Schwab)首席全球投資策略師克萊托普(Jeff Kleintop)表示：「目前局勢一片混亂，但制裁措施很明確，我認為這正是市場感到安慰的地方。」

在經濟數據方面，商務部報告，聯準會(Fed)最重要的通膨參考指標核心個人消費支出(PCE)物價指數同比上漲5.2%。接受《道瓊》調查的經濟學者預計為5.1%。

那指仍處修正區，較其歷史高點下跌逾10%。道指和史指剛好脫離修正區域。

Bespoke Investment分析師希奇(Paul Hickey)表示：「這是個由頭條新聞驅動的市場，隨著解決方案出現並繼續觀察俄羅斯和烏克蘭接下來會發生什麼，焦點將再次回到Fed。」