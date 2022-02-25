危機曙光乍現 道指飆835點
投資人繼續評估俄羅斯入侵烏克蘭最新的金融進展，美股25日攀升，結束了動盪的一周。
道瓊工業平均指數上漲834.92點或2.51%收3萬4058.75點，創2020年11月以來的最佳單日表現。史坦普500指數上漲95.95點或2.24%至4,384.62點。那斯達克綜合指數上漲221.04點或1.64%至1萬3694.62點。
Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「預計2022年波動性加劇的投資人迅速進入市場，然後就出現了今天的走勢。」「美股處於超賣狀態，對烏克蘭危機反應過度。」
雖最後2個交易日收漲，但道指仍然連續第3周下跌。史指和那指本周分別上揚0.8%和1.1%。
嬌生和3M是道指漲幅最大的股票，均超過4.8%。Etsy領漲史指，在上季業績超出分析師預期後上漲16.21%。
在發布令人失望的財報後，Beyond Meat下跌9.2。Foot Locker暴跌29.81%，該零售商表示2022年的銷售額將下降，因為預計將Nike的產品銷量將減少。
據傳克里姆林宮表示俄羅斯總統普丁準備派代表團前往白俄羅斯首都明斯克與烏克蘭進行談判，股指情緒得到提振。
烏克蘭官員則表示，俄羅斯軍隊正在逼近首都基輔。烏克蘭外交部長庫萊巴(Dmytro Kuleba)說，首都正遭到「可怕的俄羅斯火箭襲擊」。
白宮在英國和歐盟宣布類似制裁之後表示，美國將對普丁(Putin)和外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)實施一系列制裁。
拜登總統本周針對俄羅斯最大銀行及其主權債務提出最新制裁措施，意在將莫斯科與全球經濟隔離開來。
嘉信理財(Charles Schwab)首席全球投資策略師克萊托普(Jeff Kleintop)表示：「目前局勢一片混亂，但制裁措施很明確，我認為這正是市場感到安慰的地方。」
在經濟數據方面，商務部報告，聯準會(Fed)最重要的通膨參考指標核心個人消費支出(PCE)物價指數同比上漲5.2%。接受《道瓊》調查的經濟學者預計為5.1%。
那指仍處修正區，較其歷史高點下跌逾10%。道指和史指剛好脫離修正區域。
Bespoke Investment分析師希奇(Paul Hickey)表示：「這是個由頭條新聞驅動的市場，隨著解決方案出現並繼續觀察俄羅斯和烏克蘭接下來會發生什麼，焦點將再次回到Fed。」
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