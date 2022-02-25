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俄烏戰爭若阻斷原料供應 殃及半導體、汽車等產業

俄烏戰爭若阻斷原料供應 殃及半導體、汽車等產業

編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯入侵烏克蘭進一步衝擊供應鏈，林林總總的產業都受影響，半導體產業也無法豁免。路透
俄羅斯入侵烏克蘭進一步衝擊供應鏈，林林總總的產業都受影響，半導體產業也無法豁免。路透

金融時報報導，俄羅斯入侵烏克蘭若戰事拖長並招致嚴厲制裁，不僅石油與天然氣和穀物出口恐受影響，也可能擾亂鎳、鈦、鈀、鋁等工業用金屬的供應，這將進一步打擊全球供應鏈，從肥料、食品、汽車到飛機製造業都可能遭殃。

首當其衝的是能源與礦業。俄羅斯是全球第三大石油產國和歐洲天然氣供應大國，萬一供應受阻，油氣價格勢必飆漲，進一步加重歐洲各地工業用戶成本壓力。俄國也出口眾多工業原料，鋁、白金和鈀金分別占全球產量14%、12%和40%。

俄烏是化學氣體六氟丁二烯（C4F6）和氖（neon）的主要供應源，這些氣體對半導體生產很重要，所以烏克蘭供應若長時間受阻，晶片製造商將受衝擊。烏克蘭是多種晶片製造所需惰性氣體的供應大國，特別是氖，用於蝕刻晶片的雷射。

西方銀行在俄羅斯曝險程度已比2014年俄軍占領克里米亞時大減，但一些歐洲放款機構仍在當地營運。奧地利的Raiffeisen、法國興業銀行（SocGen）和義大利的UniCredit，以資產規模計依序是俄羅斯境內第9、第10和第11大銀行。這三家歐系銀行堅稱資本充裕，足以因應擠兌風險。

在俄營運的專業服務公司正草擬應變計畫，以防莫斯科遭制裁和俄國報復西方企業。麥肯錫（McKinsey）和波士頓顧問公司（BCG）在莫斯科各有約400名雇員，總部在英國的律師事務所總計約有150位律師常駐俄羅斯。在烏克蘭的國際律師事務所，包括CMS、Dentons和Baker McKenzie，24日暫時關門歇業。會計師事務所PwC和KPMG仍設法在烏克蘭維持正常營運。

汽車工業也受波及。烏克蘭是汽車零件製造重鎮 ，主流供應商博世（Bosch）、Aptiv都在當地設廠。在俄國設廠的汽車製造商包括雷諾、Stellantis、豐田、起亞和日產；其中以雷諾曝險最大，在俄國汽車銷售市占率將近三分之一。

西方穀物交易商、食品公司和一些釀酒廠也在烏克蘭營運，其中幾家已在俄軍攻打烏克蘭後暫停營業。

烏克蘭 汽車 俄羅斯

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