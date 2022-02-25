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馬斯克兄弟出脫特斯拉持股 傳美證管會著手調查

中央社／紐約24日綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

「華爾街日報」（WSJ）今天引述知情人士報導，美國證券管理委員會（SEC）正在調查特斯拉執行長馬斯克和他胞弟金巴爾近期出售股票一事，是否「違反內線交易規定」。

根據報導，金巴爾（Kimbal Musk）去年出脫這家電動車大廠持股進帳1.08億美元，時間就在馬斯克（Elon Musk）詢問推特粉絲、他是否應出脫特斯拉（Tesla Inc）1成持股的前1天。

馬斯克告訴「金融時報」（Financial Times），他徵詢推特粉絲意見一事，金巴爾事前並不知情。馬斯克並說，他的律師「知道」此事。

根據馬斯克與SEC之前達成的協議，他有關於特斯拉財務和其他議題的公開聲明，須先經過公司的法律顧問審查。

SEC於去年11月6日、也就是馬斯克發推文徵詢粉絲意見10天後發出傳票，以尋求一些財務數據的資訊。

上周，馬斯克指控SEC「永無止境」和「無情」調查已對他構成騷擾，就只是為了懲罰他直言不諱地批評政府。

自58%推特粉絲要馬斯克賣股數天後，他在去年11月8日出脫價值數十億美元持股，特斯拉股價迄今累跌約33%。

特斯拉和金巴爾未立即回應路透置評要求，SEC發言人也拒絕評論。

馬斯克 特斯拉 推特

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