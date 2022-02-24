烏克蘭危機將使晶片短缺惡化？晶片製造商這樣說

晶片製造商淡化烏克蘭危機對晶片短缺的影響。（路透）

半導體業因為疫情和前所未見的需求激增使得供應吃緊，但晶片 製造商周四釋出訊息：烏克蘭 危機不太可能讓短缺惡化。

美國半導體產業協會（SIA）表示，俄羅斯 是晶片業的一個小市場，俄國入侵烏克蘭不會對晶片供應構成威脅，美國及其盟國對俄羅斯的制裁也不太可能對產業銷售造成重大影響。

SIA執行長John Neuffer發表聲明說，「雖然新制裁對俄羅斯的影響可能很大，但俄羅斯並不是重要的半導體直接消費國，占全球晶片採購不到0.1%。此外，半導體業擁有多元化的關鍵材料和氣體供應商，所以我們認為不會立即面臨與俄羅斯和烏克蘭有關的供應中斷風險。」

烏克蘭是半導體製造原料氖氣的主要生產國，外界因此擔憂，戰事會影響供應。但晶片公司在2014年俄羅斯兼併克里米亞時就警覺到可能因此被掐住咽喉，已經從那時起多元分散供應商。

個別的公司也發表安撫客戶的聲明。英特爾說：「我們預計不會對我們的供應鏈產生任何影響。我們的戰略是擁有多元化的全球供應鏈，將可能發生的地方性中斷風險降至最低。」

美國最大的晶片代工廠格芯（GlobalFoundries）表示，在全球各地設廠，各廠擁有自己在當地的供應商，有助降低風險。該公司在紐約州北部、新加坡和德國德勒斯登都有工廠。格芯在聲明中表示：「在格芯，我們預計不會有直接風險。 我們並非完全免於全球短缺影響，但我們的布局提供了更多絕緣保護。」