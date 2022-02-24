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放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

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放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

財經新聞組／綜合報導
美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)
美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲，因為投資人不在乎俄羅斯烏克蘭的襲擊。

史坦普500指數上漲63.2點或1.5%至4288.7點，盤中最深下跌超過2.6%。道瓊工業指數上揚92.07點或0.28%至3萬3223.83點，收復859點的跌點。那斯達克綜合指數在盤中一度跌近3.5%，最後收漲436.1點或3.34%至1萬3473.59點。

即使出現驚人的逆轉，史指仍跌入修正區間，較1月3日紀錄收盤價下跌逾10%。那指開盤即跌落熊市，較11月高點下跌逾20%；史指仍較歷史高點下跌16%。

投資人逢低買入了一些大型科技公司。亞馬遜、Netflix、Alphabet和微軟都走高，抹去當天早盤的深度跌幅。Netflix上漲6.14%，微軟上漲5.11%。Alphabet和Meta Platforms分別上漲4%和4.61%。

美國總統拜登就俄羅斯入侵烏克蘭一事發表講話，宣布美國將對俄羅斯實施新一輪制裁，全面努力將莫斯科與全球經濟隔離開來。拜登說，白宮還授權在德國駐紮更多部隊，因為北約盟國希望加強歐洲的防禦。

拜登說：「今天，我授權實施額外的嚴厲制裁，並對向俄羅斯出口的產品實施新的限制。」「這將立即和隨著時間推進給俄羅斯經濟帶來沉重的代價。」

莫斯科24日晚間在烏克蘭發動了軍事行動。報導指出，包括首都基輔在內的幾個主要烏克蘭城市發生爆炸和導彈襲擊。俄羅斯總統普丁宣稱入侵是讓烏克蘭「非軍事化」，並表示俄羅斯的計畫不包括佔領烏克蘭領土。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，世上最強大的軍事聯盟北約將加強其在東部前線的部署。

普丁表示，「俄羅斯仍然是全球經濟的一部分。只要我們參與其中，就不會損害我們參與的世界經濟體系。」

德意志銀行首席美國股票和全球策略師查達(Binky Chadha)表示，俄羅斯入侵「確實比我們或市場的基本預期更糟糕。我原認為大盤可能會再跌個5%至6%，收跌20%或跌入熊市」。

隨著交易日進行，油價也從高點回落。全球石油指標布蘭特原油價格上漲1%至每桶92元左右，盤中一度自2014年以來首次達到100元水平。美國石油指標WTI在早盤觸及每桶100元左右後，收在每桶92元附近，上漲約1%。天然氣價格飆升2.9%。

由於投資人湧進避險債券，國債價格上漲，殖利率下跌，指標10年期殖利率降至1.86%，扭轉了日前推升10年期國債殖利率遠高於2%的上升趨勢。由於投資人尋求其他避風港，黃金期貨上漲1.5%至每盎司1939.80元。

衡量華爾街恐慌情緒的芝加哥期權交易所波動率指數飆升至37點以上，接近年內最高水平。收盤降至30左右。

歐股大幅拋售。泛歐Stoxx 600指數下跌逾3%至年內最低點。投資俄羅斯大型公司、在美掛牌交易的VanEck Russia ETF下跌19%。

22V Research分析師德布歇爾(Dennis DeBusschere)寫道：「這場危機需要多長時間才能結束，這將決定通膨、金融狀況和成長將受到多大程度的影響。」

在俄羅斯入侵烏克蘭前，全球正苦於疫情以來的歷史性高通膨。

市場一直憂心Fed收緊政策，交易員近日一直在評估Fed的動作。根據CME的Fed政策工具，3月升息50個基點的機率已降至13.3%。

俄羅斯 烏克蘭 殖利率

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