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西方軟制裁 美股早盤回神 道瓊漲200點

編譯葉亭均／綜合外電
美國、歐盟、英國相繼宣布對俄羅斯祭出最新一波制裁，但全球股市23日反彈回穩，美股早盤也開高，反映市場評估後認為俄美交手第一回合造成的衝擊有限。 美聯社
美國、歐盟、英國相繼宣布對俄羅斯祭出最新一波制裁，但全球股市23日反彈回穩，美股早盤也開高，反映市場評估後認為俄美交手第一回合造成的衝擊有限。 美聯社

俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離共和國為獨立實體，俄軍並以「維和」名義入駐後，美國、歐盟、英國22日都宣布對俄羅斯祭出最新一波制裁，主要鎖定目標為俄羅斯銀行及少數權貴等。但全球股市23日止跌回升，反映市場評估後認為俄美交手第一回合造成的衝擊有限。

彭博資訊形容，西方國家對俄羅斯的做法算是「軟制裁」，路透分析，到目前為止，西方國家都不算真正下重手，規模更大的制裁包裹將暫時留做備案，等待危機升高時才推出；不管對俄羅斯銀行主管或與俄羅斯銀行往來的西方金融機構來說，都不會因為目前這波制裁大傷腦筋。

亞洲股市23日率先止跌回升，主要股市中除了印度、新加坡和菲律賓下跌，其餘均收高；英法德歐洲三大股市同步開高走高，前一天陷入修正區間的美股標普500指數，早盤漲0.6%，道瓊約漲200點或0.6%，那斯達克綜合指數也反彈走高，漲0.7%。費半漲1.5%，台積電ADR漲1.7%。

油金走軟，日圓對美元匯價也走跌。

市場觀察人士表示，俄羅斯承認頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國為主權獨立國家，這個做法遠不及投資人擔心的最壞情況。Sevens Report通訊創始人艾薩亞說：「俄羅斯承認這兩個地區獨立，還在那裡部署軍隊，但這不是市場擔心的那種入侵。」

俄羅斯 指數 新加坡

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