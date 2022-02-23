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Omicron襲全球貨船 船員確診「翻倍」激增 打擊供應鏈

編譯洪啟原／綜合報導
在Omicron新冠變種病毒疫情襲捲貨船之際，外界擔憂，船員確診數激增和中國收緊對船隻的檢疫要求，可能對船運業的供應鏈穩定進一步構成壓力。（歐新社）
在Omicron新冠變種病毒疫情襲捲貨船之際，外界擔憂，船員確診數激增和中國收緊對船隻的檢疫要求，可能對船運業的供應鏈穩定進一步構成壓力。（歐新社）

Omicron新冠變種病毒疫情襲捲貨船之際，外界擔憂，船員確診數激增和中國收緊對船隻的檢疫要求，將進一步打擊船運業的供應鏈穩定程度。

國際海事雇主委員會（IMEC）執行長加爾裘洛（Francesco Gargiulo）表示，新冠疫情正打擊全球船運業，船員確診數出現「倍數」增長。IMEC代表全球船運公司。

目前僱用1.6萬名船員的中英船舶管理集團（Anglo-Eastern Univan Group）表示，近來每月至少有5至7艘船通報船員染疫，去年每月只有1至2艘船通報船員染疫。

同時，船舶管理公司Wilhelmsen執行長卡爾‧舒表示，1月以來已有四艘船通報船員染疫，2021全年僅不到十艘船通報船員染疫。Columbia船舶管理公司執行長歐尼爾說：「每家船運公司都有傳出船員確診」，他旗下約有1.5萬名船員，且已有幾艘船通報船員確診。

從深圳港、洛杉磯港到鹿特丹港，各大港口正設法排解塞港現象，而勞工和卡車司機短缺，使塞港現象雪上加霜。中國對港口實施嚴格的控管措施，造成港口壅塞進一步惡化。目前沒有跡象顯示，中國放棄以這種方式阻擋新冠疫情，此時全球其他地方下定決心與病毒共存。

儘管染疫船員大多是輕症，但Omicron正在船上迅速散播。若有船員染疫，通常會要求船隻隔離檢疫長達兩周，隔離時間可能因船東、港口或國家而異。例如，在疫情肆虐的情況下，Wilhelmsen要求船隻隔離檢疫兩周。

疫情 洛杉磯港 Omicron

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