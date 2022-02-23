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「歐洲麵包籃」烏克蘭局勢緊張 衝擊全球食品供應鏈

編譯季晶晶／綜合報導
烏克蘭基輔地區的小麥田。（路透）
烏克蘭基輔地區的小麥田。（路透）

俄烏危機升級，除石油和天然氣等能源價格大漲外，包括小麥和大麥，以及銅和鎳，也都將受到影響。財經網站CNBC引述分析師報導，若局勢惡化，供應鏈會被打亂。

採購技術公司Keelvar創辦人兼執行長Alan Holland表示，烏克蘭被稱為「歐洲麵包籃」，入侵將導致食品供應鏈受重創。

烏克蘭生產歐洲大部分地區仰賴的小麥、大麥和黑麥，也是主要的玉米產地。Holland說，「儘管距離收成還有幾個月，但衝突拖久了，今年秋天麵包會短缺，推升物價」。

Sourcing Industry Group總裁Dawn Tiura強調，受傷的不會只有歐盟，中東和非洲也有許多國家仰賴烏克蘭的小麥和玉米，供應受阻可能影響到這些地區的糧食安全。連中國也是烏克蘭玉米大買家，它在2021年已取代美國成為中國最大的玉米供應國。

小麥和玉米價格已經飆高。在芝加哥交易的小麥期貨價今年來大漲12%，玉米期貨價同期間躍增14.5%。

食品通膨愈來愈嚴重，爆發武裝衝突可能使情況惡化。諮詢公司Kearney資深合夥人Per Hong擔心，烏克蘭的核心農業區被親俄人士占領，導致食品價格大漲。

烏克蘭近年來也成為原物料、化學品，甚至是運輸設備在內各種機械的主要供應商，出口一直穩定增加。

Tiura說，「自從俄羅斯軍隊在邊境集結，烏克蘭貨幣開始貶值，他們的出口成本增加」。

Hong指出，美國晶片業嚴重依賴採購自烏克蘭的氖。至於俄羅斯，除了控制全球大約10%的銅蘊藏量，並且是鎳和鉑的主要生產國，同時也出口一些對半導體、噴射機引擎、汽車和醫藥至關重要的化學元素。

根據供應鏈風險情報業者Supply Wisdom執行長Atul Vashistha，危機升級將使德國成為歐盟裡受創最深的國家，因為德國製造業的能源需求和電力多半要靠俄羅斯天然氣。他說，潛在的戰爭或制裁若造成供應鏈中斷，將阻礙德國製造業生產，「工廠不得不削減產量，結果影響到其他國家」。

烏克蘭 供應鏈 德國

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