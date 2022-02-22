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美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

編譯葉亭均／綜合報導
紐約證交所交易員。（歐新社）
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股的技術線型正在惡化，而且情況糟到連多頭人士都準備繳械投降、調整他們的展望看法。

美股策略師正面臨被迫把俄烏緊爭局勢緊繃、通膨竄升和聯準會即將升息等因素納入股價考量的局面。史坦普500指數22日已連續第三天下跌，而且從今年初的歷史高點回檔超過10%，陷入技術修正領域。

這波回檔已讓史坦普500指數在近日跌破200天移動平均線，這是個走空徵兆，意味可能跌更深。該指數22日收盤下跌1%至4,304.76點。

Piper Sandler首席市場技術師強森（Craig Johnson）表示，史坦普500指數正處在4,300點支撐水準的邊緣，如果跌破支撐線，「將確認繼這波的高點比前波低之後，波的低點更低，驗證下降趨勢的分類箱型，並且迫使我們重新評估我們的多頭市場論述」。不過，強森目前仍堅持史坦普500指數年底上漲至5,150點的看法。

投資人數周來已憂心俄羅斯兵力集結於烏克蘭邊境，俄羅斯已在22日承認烏克蘭東部兩個分離主義者共和國並派兵進駐，使得衝突風險加劇，國際陸續也宣布對俄羅斯的制裁措施。

許多在地緣緊張事件爆發前看好美股的分析師依然維持看多，理由是企業獲利成長依然強勁。不過，一些看法不夠堅定的分析師表示，股價走勢本身反映市場正陷入麻煩。

其中提出最嚴重警告的是Evercore ISI技術策略師羅斯（Richard Ross），他指出史坦普500指數正邁向更深跌勢，預料指數若跌破4,200點，可能下探3,600點，意即較22日收盤再跌約16%。

羅斯在報告中表示：「雖然在衝突起起落落之際將發生短暫的舒心反彈，但當前跌勢的原因是早在俄軍大規模集結在邊境前，就有的政策和疫情因素造成。」他表示，他敦促客戶按奈住在短暫上漲中買進的誘惑，原因是通膨攀抵40年高點，且將有比會議次數更多的升息來打擊通膨。

彭博行業研究分析師亞當斯（Gina Martin Adams）也表示，史坦普500指數正在測試關鍵支撐水準，如果跌破，代表將面臨再跌10%的回檔。她在以「商品可能是能讓史坦普500指數不溺水的唯一事物」為題的報告中表示，現在觀察的重要水準是4,280點，「即使該型態只會在史坦普500指數跌破這個關鍵支撐水準才會出現，但內部結構減弱、升息、成長減緩與通膨壓力可能會致指數形成頭肩頂型態。」

聚焦技術分析的研究業者Fairlead Strategies創辦人史塔克頓（Katie Stockton）表示，美股指數上周顯示出短期動能轉負的情況，史坦普500指數和那斯達克100指數再度逼近1月低點之際，正處在接受考驗的領域。

她在報告中表示：「目前還沒有出現下跌疲態，代表這些水準近日將受到測試。」

指數 史坦普500 美股

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