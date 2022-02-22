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美國制裁俄羅斯「拜普會」破局、外長會面也取消

美股收斂跌幅 市場認為拜登對俄首波制裁影響有限

編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數22日齊跌，道瓊工業指數跌近500點，投資人擔憂俄烏局勢的發展，和權衡美國總統拜登宣布對俄羅斯發布第一波制裁。（美聯社）
美股三大指數22日齊跌，道瓊工業指數跌近500點，投資人擔憂俄烏局勢的發展，和權衡美國總統拜登宣布對俄羅斯發布第一波制裁。（美聯社）

美股三大指數周二（22日）齊跌，道瓊工業指數跌近500點，史坦普500指數陷入修正，投資人擔憂俄烏局勢的發展，但認為拜登總統宣布對俄羅斯發布第一波制裁影響不大。

拜登22日表示，仍希望透過外交手段解決此事，強調美國沒有意願與俄羅斯開戰。拜登說，制裁將針對俄羅斯銀行和俄國主權債券。拜登發表談話後，道瓊和那指收復部分跌勢，這兩大指數盤中跌逾2%。

資產管理公司Longbow執行長達勒海德說：「（美國）終於讓強硬的措詞和策略展現力道。這將使另一方感到痛苦，我認為這個做法很合適。」

道瓊工業指數重挫484.09點，或1.42%，收報3萬3595.09點，史坦普500指數跌43.94點，或1.01%，收報4304.64點，斯達克指數指數跌164.31點，或1.21%，收報1萬3383.76點。

史坦普500指數連續三個交易日下跌，且從1月3日創下的收盤新高回檔10%。史坦普11大類股全面走低，非必需消費品和能源股跌最深。

蘋果（Apple）下跌1.8%，特斯拉下挫4.1%。

居家修繕零售業者家得寶（Home Depot）22日收盤崩跌8.9%，寫下2020年3月以來最大單日跌幅，受上季獲利下滑拖累，主要是運輸和勞工成本升高侵蝕獲利。家得寶今年來跌近24%，跌入熊市。

市場觀察人士表示，俄羅斯承認頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國為主權獨立國家，這個做法遠遠不及投資人擔心的最壞情況。

Sevens Report通訊的創始人Tom Essaye說：「俄羅斯承認這兩個地區獨立，並在那裡部署軍隊，這不是市場擔心的那種入侵。」他認為，在局勢明朗化之前，俄烏危機將繼續主導市場，但美國聯準會（Fed）的政策和經濟成長，將對市場造成更長遠的影響。

策略師也表示，俄烏衝突和西方的反應將在很大程度上決定本周股市的走向。

指數 俄羅斯 拜登

上一則

道指挫482點 史指跌入修正

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