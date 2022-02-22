道指挫482點 史指跌入修正

美股22日下跌，因為俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加深了市場情緒。美聯社

美股22日下跌，因為俄羅斯 和烏克蘭 之間的緊張局勢加深了市場情緒。

道瓊工業平均指數下跌482.57點或1.42%至3萬3596.61點，主受Home Depot下跌8.78%的拖累，且為連續第4個交易日下跌。史坦普500指數下跌44.11點或1.01%至4304.76點，較前波高點跌逾10%，淪入修正。那斯達克綜合指數下跌166.55點或1.23%至1萬3381.52點。由於總統日假期，美股21日休市。

主要股指在收盤前收復跌幅。在盤中最低點，道指一度下跌逾700點。

總統拜登22日宣布對俄羅斯銀行VEB及其軍事銀行、俄羅斯主權債務以及某些富翁及其家人實施制裁。英國還對5家俄羅斯銀行和3名富翁進行針對性的經濟制裁。

之前一天，俄羅斯總統普亭表示，他將承認烏克蘭兩個分離地區的獨立性，這可能會削弱與拜登的和平談判。普亭還下令部隊進入這兩個分離地區。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)表示，「俄羅斯與烏克蘭局勢仍然非常不穩定，緊張局勢仍然很高，短期內仍將是股市的利空。」

白宮20日表示，拜登已「原則上」接受與普亭會面，這是經過外交緩和俄烏局勢的另一次努力。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，兩國領導人的峰會將在國務卿布林肯(Antony Blinken)和俄羅斯外長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)會晤後舉行。

在美股掛牌交易、投資俄羅斯頂級企業的VanEck Russia ETF下跌8.3%。

油價上漲，西德州中質原油(WTI)期貨上漲1.5%至每桶92.27元。

俄羅斯與烏克蘭的衝突最近給市場情緒帶來壓力，主要股指已連跌一周下跌。道指上周下跌1.9%，史指和那指分別下跌1.6%和1.8%。

Raymond James的米爾斯(Ed Mills)說，「雖然21日的事件將對俄羅斯與外國夥伴的政治關係產生重要影響，但暫時可能會避免重大市場事件，但從不斷上升的市場風險角度來看，未來幾周走勢將很重要。」

Home Depot財報每股獲利3.21元，較預期高3分，並表示預計今年的獲利和營收將成長。然而，股價下跌近9%。

與此同時，梅西百貨上季獲利和營收業績超過預期，但仍下跌4.98%。梅西百貨還授權一項新的20億元股票回購計畫，並宣布將股利增加5%。

交易消息方面，Houghton Mifflin Harcourt股價飆升15.34%，該公司表示將被Veritas Capital以每股21元的價格私有化，較18日收盤價溢價近16%。該交易預計將在第2季完成。

經濟數據方面，2月IHS Markit製造業採購經理人指數(PMI)從50.5升至52.5。2月IHS Markit服務業PMI從前月的51.1躍升至56。

交易員也在密切關注聯準會(Fed)，因為預計Fed將從下個月開始多次升息。根據CME Group的FedWatch工具，交易員押注Fed在3月15日至16日會議後升息的可能性為100%，預期升息0.25個百分點。

對收緊貨幣政策的預期給股市帶來壓力，尤其是科技等對利率敏感的行業，並導致美國國債殖利率 在2022年初以來大幅走高。指標10年期國債殖利率在短暫突破2%後於上周收於1.93%左右。2022年開年時的10年期交易價格約為1.51%。