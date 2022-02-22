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小摩：股市憂俄烏開戰 但更恐懼Fed緊縮政策

編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯總統普亭下令出兵烏克蘭東部分離地區「維安」，使華爾街頓時瀰漫緊張氣氛。(路透)
俄羅斯總統普亭下令出兵烏克蘭東部分離地區「維安」，使華爾街頓時瀰漫緊張氣氛。(路透)

俄羅斯總統普亭下令出兵烏克蘭東部分離地區「維安」，使華爾街瀰漫緊張氣氛，各大銀行紛紛對憂心忡忡的客戶報告最新情勢，評估對美股可能產生的影響。

財經網站MarketWatch報導，摩根大通（JPMorgan）策略師Dubravko Lakos-Bujas領導的團隊22日一早發布研究報告說：「俄烏緊張情勢對美國企業盈餘造成的風險很低，但在央行急轉彎聚焦抗通膨之際，若爆出一波能源價格震撼，可能進一步打擊投資人信心和成長展望。」

摩根大通團隊指出，當前俄烏危機前景不明，後續發展路徑可能顛簸不平，市場交易可能爆出大量，但「依我們之見，央行為引導通膨預期穩定下降日益緊縮貨幣政策，仍是股市面臨的主要風險」。

凱投宏觀（Capitol Economics）首席經濟學家Neil Shearing也呼應上述看法，他估計在最糟情況下，油價可能漲上每桶120美元。他說，儘管平時央行對能源價格上漲驅動的通膨傾向靜觀其變，但「基於當前通膨居高不下，若此顧慮（油價大漲）進一步助長通膨預期，可能給決策官員提高利率的理由再添一項」。

不過，摩根大通團隊認為，俄烏危機也可能「迫使Fed重新評估緊縮路徑」，導致Fed「鷹」味變淡，決策官員甚至可能考慮額外推出財政刺激措施，例如美國調降汽油稅。

然而，間接衝擊的風險還是有的。摩根大通認為，這些間接風險甚至可能「更可觀」，例如，全球經濟成長減速和消費者支出趨緩，反映油價和糧價上漲、負面的次級效應擴散至歐洲各地、供應鏈受阻、信用減值和資產減記，以及網路攻擊風險等。

就美國企業而言，摩根大通估算，僅約0.6%的羅素1000指數成分股在俄羅斯有直接曝險，在烏克蘭則約0.1%。

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