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最高法院駁回上訴 川普無法阻止白宮檔案曝光

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

俄烏若全面開戰 高盛推估最糟市況是這樣

編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯決定在烏克蘭東部二親俄地區部署「維安」部隊，俄烏緊張情勢急遽升高，令金融市場不安。圖／美聯社
俄羅斯決定在烏克蘭東部二親俄地區部署「維安」部隊，俄烏緊張情勢急遽升高，令金融市場不安。圖／美聯社

金融市場正全面備戰！俄羅斯總統普亭21日承認烏克蘭東部兩個親俄地區為獨立國家，隨即宣布出動「維安」部隊到烏東，閃電般的動作頓時讓歐洲陷入戰爭邊緣。

巴隆周刊（Barron's）報導，金融市場應聲下跌，美股期指下挫，那斯達克期指領跌，2022年初慘況看來沒有最糟只有更糟。俄羅斯主要股價指數MOEX更慘，過去五個交易日來已崩跌逾20%。

不出人意料，國際油價飆升，布蘭特原油期貨衝上每桶99美元，美國西德州中級原油（WTI）一度漲破每桶95美元價位，反映交易員擔心危機爆發將導致供應受阻。

眼看油價跨越每桶100美元價位之差一步之遙。隨著西方國家領袖開始陸續宣布制裁莫斯科，未來數日油價可望漲得更高。

過去24小時的發展已粉碎外交止爭的希望，如今市場擔心最糟情況可能發生。問題是：「最糟」情況會是什麼模樣？

高盛公司（Goldman Sachs）分析師推估，倘若俄烏爆發全面軍事衝突，引來西方諸國對莫斯科祭出懲罰性制裁，可能觸動美股標普500指數比18日（上周五）收盤價下跌6%、那斯達克綜合指數跌幅可達10%。高盛解釋，這是根據最近市場相對於俄羅斯盧布走勢的變動，以及此刻盧布匯價與過去20年最被低估的價位仍相差10%，據此估算而得。

高盛推估，最糟情況下，WTI可能暴漲13%，而美國10年期公債殖利率可能暴跌27個基點。

地緣政治緊張情勢引發的市場變化誠難逆料，但可確定未來數日市場波動勢必加劇。

高盛 油價 指數

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