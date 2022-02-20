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俄烏震波 衝擊全球6大市場

編譯林聰毅／綜合外電
若俄羅斯進犯烏克蘭，相關震波將擴及金融市場的每個角落。(美聯社)
若俄羅斯進犯烏克蘭，相關震波將擴及金融市場的每個角落。(美聯社)

若俄羅斯進犯烏克蘭，相關震波將擴及金融市場的每個角落，路透盤點從農產品、能源價格、地區主權美元債券，到債券、黃金等避險資產，都可能受到影響。

債市與匯市

在重大風險事件中，投資人常湧向被視為最安全資產的債券。儘管通膨高漲迫使多國央行轉鷹，已造成殖利率竄升、債券價格走跌，但俄烏開戰可能改變債市走勢。在匯市，長期被視為避險資產的瑞士法郎，1月底攀抵2015年5月以來最高。

黃金受惠

俄烏緊張以及美國將升息可能拖慢經濟的疑慮，帶動黃金價格2月來漲逾5%，上周五（18日）更一度漲破每英兩1,900美元，今年來的報酬率為正值，優於債券與股票，動能指標顯示金價後市看俏。

穀物小麥行情看漲

俄國是全球最大的小麥出口國、烏克蘭則是世界第三大玉米出口國及第四大小麥出口國，雙方衝突升高，黑海沿岸各港口可能面臨軍事行動或遭制裁，黑海地區的穀物出口將中斷，可能嚴重衝擊穀物價格，進一步加劇糧食通膨 。

天然氣和石油續揚

歐洲約有35%天然氣依賴俄國，若俄國遭制裁，天然氣價格可能重返去年第4季高點。摩根大通說，油價也可能「大幅飆升」，若漲至每桶150美元，將使今年上半年全球經濟成長率降至0.9%，通膨率將增加一倍以上至 7.2%。

曝險企業將受累

營收對俄國曝險較高的西方上市公司，可能感受「強烈寒意」，例如英國石油（BP）在俄羅斯石油公司（Rosneft）持股19.75%，雙方還有許多合資企業。金融業的風險集中在歐洲，法國和奧地利銀行業對俄貸款最多，各為242億和172億美元。

俄烏債券匯率看跌

軍事衝突將使俄烏資產首當其衝，近月來兩國的美元債券表現都遜於其他國家，貨幣匯率也受影響，烏克蘭貨幣格里夫納（hryvnia）是今年迄今表現最差的新興貨幣，俄國盧布則排名倒數第五。

債券 俄國 石油

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