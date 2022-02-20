汽油飆漲 引爆亞洲大「政」盪

學者表示，經濟體的薪資升速落後通膨，當地政府最容易受到汽油上漲引發政治反彈。（歐新社）

飆升的汽油價 格正在助長通膨，令全球政府和各國央行相當頭疼，尤其是對即將舉行選舉的亞洲國家執政黨，簡直就是雪上加霜，加劇選情逆風。

此外，全球金融市場本周依然擺脫不了高油價與高通膨的疑慮，特別是俄烏緊張情勢可能刺激油價大漲，加重通膨壓力，從而迫使聯準會（Fed）更積極升息。美國周五（25日）將公布Fed偏好的通膨指標－個人消費支出（PCE）平減指數，預估1月年比將躍漲6%，核心指標也可能大漲5.2%。

油價大漲已促使各國政府採取行動。印度 在去年11月調降汽、柴油的零售稅後，一直非正式地凍結油價。南韓在去年10月開始暫時調降燃料稅20%，預計將持續至今年4月，且可能延長。日本 則正在補貼煉油廠，以生產汽車燃料。

野村控股追蹤印度和日本以外亞洲的首席經濟學家瓦爾瑪（Sonal Varma）表示，若有經濟體的薪資升速落後通膨，當地政府最容易受到汽油上漲引發政治反彈的影響，「如果某個國家出現低所得成長和高通膨，就是遭受雙重打擊，然後可能會產生經濟和政治影響」。她說，亞洲尤其令人擔憂，因為該地區所有主要經濟體都是石油淨進口國。

2020年5月初以來，澳洲的零售汽油價格飆漲了80%，日本的汽油零售價格也上揚37%。在印度，大型國有燃料零售商將在下月底的地方選舉結束後，大幅漲價。

印度好幾個邦都已在陸續改選議會，但該國1月通膨率已突破央行的容忍限度6%，顯示總理莫迪領導的印度人民黨，正面臨嚴峻挑戰。數據也顯示，農村薪資漲幅沒有跟上通膨腳步，去年12月僅年增3.31%。

3月9日將舉行總統大選的南韓，各項民調顯示，執政黨共同民主黨候選人李在明與最大反對黨候選人尹錫悅旗鼓相當，南韓去年平均薪資上漲4%，略高於1月通膨率的年增3.6%，因此通膨對選舉的影響可能比較小。

澳洲總理莫里森須在5月底前宣布改選國會，民調顯示他可能遭受慘敗，汽油價格飆漲重創消費者信心，澳洲央行行預測核心通膨率將升至3%以上。統計局的數據顯示，2021年第3季的平均薪資較一年前增約2.2%。

日本7月也將改選一半以上的參院席次，可能影響首相岸田文雄的首相寶座。岸田上周說，正討論更多緩解高油價對家庭衝擊的政策。