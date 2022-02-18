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俄烏衝突持續 股指連跌兩周

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俄烏衝突持續 股指連跌兩周

財經新聞組／綜合報導
由於俄羅斯與烏克蘭的衝突持續讓投資人緊張不安，美股18日下跌，連續第二周下跌。美聯社
由於俄羅斯與烏克蘭的衝突持續讓投資人緊張不安，美股18日下跌，連續第二周下跌。美聯社

由於俄羅斯與烏克蘭的衝突持續讓投資人緊張不安，美股18日下跌，連續第二周下跌。

藍籌股道瓊工業平均指數下跌232.85點或0.68%至3萬4079.18點。史坦普500指數下跌31.39點或0.72%至4348.87點。那斯達克綜合指數下跌168.65點或1.23%至1萬3548.07點。

本周三大指數跌幅都超過1%。

俄羅斯和烏克蘭之間持續的緊張局勢繼續推動市場走勢。《華爾街日報》18日報導，美國官員預計俄羅斯將在幾天內發動襲擊。《NBC》報導，預計拜登總統將讓更多美軍接近烏克蘭。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)17日在聯合國發表講話時警告，局勢正處於「危險時刻」。

Oanda分析師莫亞(Edward Moya)在報告中說：「投資人很難控制風險，因為西方和俄羅斯之間的對峙可能最終會導致一些地面衝突。」「在對峙局勢出現大幅降級之前，華爾街將保持緊張不安。」

18日尤其動盪，數兆元的股票、指數和ETF期權和期貨即將到期，亦即通稱的「四巫日」。期權到期日通常發生在當月的第三個周五，由於這些部位被平倉，可能會導致市場大範圍波動。

WTI原油和天然氣18日下跌，能源股回落。斯倫貝謝(Schlumberger)下跌2.19%。德文能源(Devon Energy)下跌0.81%。

英特爾領跌道指所有成份股，下跌5.32%。美國商銀重申對該股的「跑輸大盤」評級。

在影音串流媒體Roku財報營收未達預期並發布弱於預期的財測後，股價下跌22.29%。

投資人也一直在努力應對聯準會(Fed)的政策調整。剛剛呼籲採取積極行動的聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)警告，如果不升息，通膨可能會失控。

紐約Fed行長威廉斯(John Williams)表示，他認為「沒有任何足夠說服人的理由在一開始就大幅升息」，但Fed稍後可能會決定加快步伐。

Richard Bernstein Advisors CEO伯恩斯坦(Rich Bernstein)表示，「無論是地緣政治、勞動市場或者供應鏈瓶頸，你所見到的一切都指向一個最終的答案：通貨膨脹。」

指數 俄羅斯 投資

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