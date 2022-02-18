俄烏緊張持續 華爾街分析師分享避險策略

俄羅斯和烏克蘭關係持續緊繃，讓華爾街投資人急忙設法避險。美聯社

隨著俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢未解，本周全球市場震盪不斷，道瓊工業指數 17日大跌622點，創今年來最大跌點，18日早盤持續走低。由於這場僵局的發展有很多可能性，華爾街投資 人已改採謹慎的避險投資組合，以便在局勢可能好轉之際多少分得一些好處；就算萬一不幸俄國 真的進攻，也能分散一些不利風險。

CNBC報導，瑞銀投資銀行首席策略師巴威亞（Bhanu Baweja）認為，市場正在追蹤2014年俄國首次進攻克里米亞時的劇本。他表示，目前除了能源和俄羅斯資產外，市場其實尚未將大量風險反映出來。

巴威亞說：「雖然這次似乎情況危急很多，但我不認為投資人會希望完全顛覆他們的思考方式，而是可能會希望尋找避險，而不是完全改變他們的核心投資組合。」

至於避險的方式，巴威亞認為，由於受到對央行動向的臆測影響，股市和債市的波動性已經很高，建議投資人望向波動仍相對偏低的外匯市場。

他說：「和2014年一樣，我應該會向波蘭或捷克等中東歐國家的外匯市場尋求避險。俄國資產價格已大幅震盪，因此應該和能源價格一樣，已反映許多風險。這代表如果俄烏情勢轉好，你不會看到全球股市因此解脫，而是會看到俄國資產價格上揚和能源價格下跌。」

如果情勢惡化，巴威亞則一樣建議透過外匯避險，而非買進防衛性股票，也不要認為美國資產勝過歐洲資產。他並表示，如果一定要投資股市，德國DAX指數和歐洲銀行股可能是最適合的避險標的。