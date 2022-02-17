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智庫：疫情衝擊德國經濟 1930年代來最嚴重危機

中央社柏林17日專電

COVID-19疫情肆虐至今2年，根據德國權威研究機構衣佛研究所估計，疫情共造成國內生產毛額（GDP）10%的損失，可說是1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟危機。

總部位於慕尼黑的衣佛研究所（Ifo Institute）今天表示，延續兩年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對德國經濟造成3300億歐元（約3800億美元）的損失，相當於國內生產毛額的10%，而且還沒計入學校停課對經濟的影響。

衣佛研究所所長菲斯特（Clemens Fuest）表示，這是1930年代大蕭條以來全球最嚴重的經濟危機，將造成政府舉債增加和學習落後的後果，也將加速數位化腳步，改變工作型態，讓在家工作和網路交易更普及。

根據衣佛研究所估計，德國經濟在過去兩年原本每年將成長1.3%，受疫情衝擊，2020年大幅萎縮4.6%，去年成長2.7%。

德國經濟研究所（Institut der deutschen Wirtschaft）的研究也得到類似結果，指出由於封城措施導致民間消費疲弱，疫情一共造成德國經濟3500億歐元的損失。

這家位於科隆的智庫指出，德國唯有接下來幾年每年經濟都大幅成長，才可能彌補生產毛額和收入減少的缺口。

德國 疫情 大蕭條

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