我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擔憂俄烏情勢 道指挫622點

全民關注徐州八孩案 胡錫進：給官方公信力敲響警鐘

擔憂俄烏情勢 道指挫622點

財經新聞組／綜合報導
道瓊工業平均指數下跌622.24點或1.78%至3萬4312.03點，為今年來單日表現最差。美聯社
道瓊工業平均指數下跌622.24點或1.78%至3萬4312.03點，為今年來單日表現最差。美聯社

由於投資人對俄烏衝突保持警惕，並自市場高風險部位中出走，美股17日進一步下跌。

道瓊工業平均指數下跌622.24點或1.78%至3萬4312.03點，為今年來單日表現最差。史坦普500指數下跌94.76點或2.12%至4380.26點。那斯達克綜合指數下跌407.38點或2.88%至1萬3716.72點。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬容宇(Yung-Yu Ma)表示：「在短期內，市場正在轉向關注俄羅斯。」「這種消極情緒和市場上的額外利空現在肯定有很大的影響力。」

俄羅斯與烏克蘭邊境的持續緊張局勢繼續影響市場情緒，17日收盤前拋售加劇。

在美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)警告俄羅斯「現在任何一天」都可能入侵烏克蘭後，美股11日暴跌。

本周稍早，在俄羅斯國防部表示將開始從烏克蘭邊境撤軍後，股指一度回升。

美國駐聯合國大使17日表示，衝突已到「關鍵時刻」，俄羅斯即將「迫在眉睫的入侵」。烏克蘭指責親俄分裂分子襲擊了邊境附近的一個村莊。

總統喬拜登警告，俄羅斯入侵烏克蘭的威脅「非常高」，並告訴記者，襲擊可能在「未來幾天內」發生。

追踪俄羅斯股票的VanEck俄羅斯ETF下跌約5%。

股票出現整體拋售，科技股帶頭讓史指科技類股走低。

相對穩定的防禦性類股中，消費性必需品是表現最好的類股。

在發布超出預期並重申財測的上季財報後，沃爾瑪領漲消費性必需品產業。這家大型零售商上漲4.01%。

與此同時，投資人湧向避險資產。黃金期貨上漲超過1%，與價格成反比的美國10年期國債殖利率跌至2%以下。

投資人還消化了大量的企業財報。

50 Park Investments CEO薩漢(Adam Sarhan)表示：「市場不僅在試圖在俄烏之間的地緣政治緊張局勢中尋找方向，還試圖規避獲利地雷區。」

Palantir在獲利未達預期後下跌15.75%。而即使第1季毛利率財測略低於分析師預期，但晶片股輝達的財報優於預期，但股價仍下跌7.56%。

在財報也超出預期並調升財測後，思科上漲2.8%。財報營收和訂單數量優於預期的DoorDash上漲10.69%。

在經濟數據方面，每周申請失業救濟金人數為24.8萬人，較前一周增加，高於預期的21.8萬人。1月新屋興建許可意外增加，但房屋開工率不如預期。

本周，所有三大股指全面下跌。

俄羅斯 烏克蘭 投資

上一則

空中巴士2021獲利創紀錄 放眼2022交機數量攀升

下一則

智庫：疫情衝擊德國經濟 1930年代來最嚴重危機

延伸閱讀

俄國公布美國對其安全承諾的回應 最不能接受這一點

俄國公布美國對其安全承諾的回應 最不能接受這一點
傳俄國計畫16日入侵烏克蘭 美國安顧問、國防部避談

傳俄國計畫16日入侵烏克蘭 美國安顧問、國防部避談
俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭 美媒：拜登稱16日

俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭 美媒：拜登稱16日
美國安顧問：俄可能在冬奧期間攻烏克蘭

美國安顧問：俄可能在冬奧期間攻烏克蘭

熱門新聞

經理人認為，美股還要再跌16%，Fed才會出手遏止跌勢。美聯社

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

2022-02-15 19:37
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
英特爾向來是個人電腦CPU中央處理器晶片的領導者，豈料去年到處缺晶片的狀況下，英特爾的晶片庫存卻連續五季積壓上揚。 路透

怎麼回事？全球缺晶片 英特爾庫存卻不斷積壓

2022-02-15 07:34
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45

超人氣

更多 >
中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 挪威14金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 挪威14金居首
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資