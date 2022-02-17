擔憂俄烏情勢 道指挫622點

道瓊工業平均指數下跌622.24點或1.78%至3萬4312.03點，為今年來單日表現最差。美聯社

由於投資 人對俄烏衝突保持警惕，並自市場高風險部位中出走，美股17日進一步下跌。

道瓊工業平均指數下跌622.24點或1.78%至3萬4312.03點，為今年來單日表現最差。史坦普500指數下跌94.76點或2.12%至4380.26點。那斯達克綜合指數下跌407.38點或2.88%至1萬3716.72點。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬容宇(Yung-Yu Ma)表示：「在短期內，市場正在轉向關注俄羅斯 。」「這種消極情緒和市場上的額外利空現在肯定有很大的影響力。」

俄羅斯與烏克蘭 邊境的持續緊張局勢繼續影響市場情緒，17日收盤前拋售加劇。

在美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)警告俄羅斯「現在任何一天」都可能入侵烏克蘭後，美股11日暴跌。

本周稍早，在俄羅斯國防部表示將開始從烏克蘭邊境撤軍後，股指一度回升。

美國駐聯合國大使17日表示，衝突已到「關鍵時刻」，俄羅斯即將「迫在眉睫的入侵」。烏克蘭指責親俄分裂分子襲擊了邊境附近的一個村莊。

總統喬拜登警告，俄羅斯入侵烏克蘭的威脅「非常高」，並告訴記者，襲擊可能在「未來幾天內」發生。

追踪俄羅斯股票的VanEck俄羅斯ETF下跌約5%。

股票出現整體拋售，科技股帶頭讓史指科技類股走低。

相對穩定的防禦性類股中，消費性必需品是表現最好的類股。

在發布超出預期並重申財測的上季財報後，沃爾瑪領漲消費性必需品產業。這家大型零售商上漲4.01%。

與此同時，投資人湧向避險資產。黃金期貨上漲超過1%，與價格成反比的美國10年期國債殖利率跌至2%以下。

投資人還消化了大量的企業財報。

50 Park Investments CEO薩漢(Adam Sarhan)表示：「市場不僅在試圖在俄烏之間的地緣政治緊張局勢中尋找方向，還試圖規避獲利地雷區。」

Palantir在獲利未達預期後下跌15.75%。而即使第1季毛利率財測略低於分析師預期，但晶片股輝達的財報優於預期，但股價仍下跌7.56%。

在財報也超出預期並調升財測後，思科上漲2.8%。財報營收和訂單數量優於預期的DoorDash上漲10.69%。

在經濟數據方面，每周申請失業救濟金人數為24.8萬人，較前一周增加，高於預期的21.8萬人。1月新屋興建許可意外增加，但房屋開工率不如預期。

本周，所有三大股指全面下跌。