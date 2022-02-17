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空中巴士2021獲利創紀錄 放眼2022交機數量攀升

中央社巴黎17日綜合外電報導
空中巴士。(美聯社)
空中巴士。(美聯社)

歐洲空中巴士集團（Airbus）今天公布財報數據顯示，歷經疫情引發的觀光業危機造成連2年虧損後，2021年獲利改寫紀錄。

空巴集團在財報中表示，2021年淨利攀升至42億歐元（約47.7億美元），交機數量增加8%，來到611架。

受惠於商用客機交機量攀升，空巴2021年營收攀升4%，來到521億歐元（約592億美元）。

空巴去年營運獲利經調整後達4.77億歐元（約5.4億美元）。

空巴2022年商用飛機交機目標鎖定720架，意味著對未來的前景感到樂觀。

空巴執行長佛喜（Guillaume Faury）在財報中表示：「2021是過渡性的一年，我們的注意力從應付疫情轉移到復甦和成長。」

「受惠於我們團隊、客戶和供應商的韌性和努力，我們交出了優異的全年度財報。」

佛喜指出，優異的財報表現是因為交機數量高，加上公司旗下直升機、國防和航太事業的良好表現，以及撙節成本的努力。

交機量是航空業重要的獲利指標，因為客戶在收到訂貨時，支付大部分的費用。

空巴窄體A320客機一度在2020年每月產量降至40架，如今再度加速生產，去年底每月產量增加到45架。

空巴計畫2023年每月生產65架A320。

由於爆發COVID-19疫情，各國紛紛關閉邊界，導致全球空中旅遊業2020年崩盤。

2020年全球疫情肆虐，空巴被迫大幅減產，以及裁員萬人。

如今隨著疫情逐漸降溫，空巴計畫今年招募6000人。空巴目前員工超過12萬6000人。

空巴在2022年財測中表示，「公司假設世界經濟、空中運輸、公司的內部營運，以及交付產品和服務的能力不會受到進一步的嚴重影響。」

疫情 營收 觀光

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