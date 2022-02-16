我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登普亭第2次烏克蘭交鋒、追查通俄門

美元回跌 Fed會議紀錄不如預期鷹派

編譯葉亭均／綜合外電
美元指數16日下跌，觸及上周五以來最低水準。(路透)
美元指數16日下跌，觸及上周五以來最低水準。(路透)

美元指數16日下跌，觸及上周五以來最低水準，此前聯準會（Fed）會議紀錄顯示，決策者未設定具體的升息步調，反映立場不如市場所預期般的鷹派。

美元指數16日跌0.19，報95.81。

歐元兌美元小幅升值0.03%，報1.1376美元。

美元兌日圓貶值0.08%，報1美元兌115.52日圓。

Fed公布1月25-26日會議紀錄顯示，決策官員一致認同，隨著通膨對經濟的影響擴大，且就業市場強勁，是時候緊縮貨幣政策，但任何決定都將取決於每次會議對數據的分析。

策略師表示，會議紀錄顯示，決策者可能不像投資者擔心的那樣鷹派。

Monex USA交易部副總裁John Doyle表示：「委員們不如一些人預期的那樣激進，美元的溫和拋售反映了這一點。」

「無論如何，我們對這份會議紀錄持保留態度，因為這次會議是在近期出爐的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據發布之前，而這些數據遠高於預期。」

在地緣政治方面，美國和北約表示，俄羅斯周三仍在烏克蘭附近集結軍隊，儘管莫斯科 堅稱在撤軍。

俄羅斯國防部表示，在烏克蘭附近的南部和西部軍區舉行演習後，俄羅斯軍隊正在撤離 。俄羅斯盧布兌美元升值0.73%，至75.14盧布。

英鎊兌美元升值0.44%，報1.3593美元。稍早數據顯示，英國通膨率攀抵5.5%，達到近30年來高點。英國央行自去年12月以來已兩次升息，金融市場預期英國央行在3月17日的下次會議進一步升息。

在加密貨幣方面，比特幣下跌0.7%，至4萬4271美元。

指數 俄羅斯 英國

上一則

Fed對抗通膨的方法可能造成更大傷害

延伸閱讀

俄羅斯滑冰小天后仍可參賽 前冠軍金妍兒IG黑屏表不滿

俄羅斯滑冰小天后仍可參賽 前冠軍金妍兒IG黑屏表不滿
俄聲稱開始撒軍烏克蘭 法外長：軍隊數量沒變

俄聲稱開始撒軍烏克蘭 法外長：軍隊數量沒變
俄烏沒有開戰 俄英卻在微博以中文「開撕」

俄烏沒有開戰 俄英卻在微博以中文「開撕」
斡旋俄羅斯烏克蘭 厄多安將與普亭通話促3方會議

斡旋俄羅斯烏克蘭 厄多安將與普亭通話促3方會議

熱門新聞

經理人認為，美股還要再跌16%，Fed才會出手遏止跌勢。美聯社

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

2022-02-15 19:37
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45
英特爾向來是個人電腦CPU中央處理器晶片的領導者，豈料去年到處缺晶片的狀況下，英特爾的晶片庫存卻連續五季積壓上揚。 路透

怎麼回事？全球缺晶片 英特爾庫存卻不斷積壓

2022-02-15 07:34

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲
美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%
美在俄烏危機中喊破嗓 盟友挑眉 國內僅共和黨人點讚

美在俄烏危機中喊破嗓 盟友挑眉 國內僅共和黨人點讚