Fed對抗通膨的方法可能造成更大傷害

Fed升息對抗通膨，雖殺敵三千，但也自損八百。（路透）

迅速上漲的物價給數百萬美國人造成經濟困難。但控制物價的激烈行動可能會導致更大的痛苦，包括失業。

1月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲7.5%，是近40年來的最快速度。物價上揚壓縮了消費者的家庭預算，給拜登總統帶來政治問題，並導致聯準會(Fed)被迫採取相對嚴厲的行動，例如自2000年以來首次升息 0.5個百分點。

但有些經濟學者警告，這是個非常糟的主意，為與物價上漲的鬥爭愛之適足以害之。

這是因為Fed用來對抗通膨的主要工具：提高利率 ，是在通過減緩一直非常強勁的經濟成長來抑制通膨。

即使是幾十年來經濟成長和就業 表現最好的一年，與疫情前相比，經濟仍然減少了250萬個工作崗位。所以雇主需要繼續徵才。但經濟放緩意味著就業機會減少，甚至可能導致收入最低的勞動力部分失業。

柯林頓總統任內的前勞工部長、加州柏克萊大學公共政策教授萊許(Robert Reich)說，「在提高利率和放緩經濟時，你原以為可保障免受通膨影響的人反而是最脆弱的。」「提高利率的目的是讓經濟不要成長太快。如果它奏效，就業肯定會減少。即使是小幅升息，如果能達到預期的效果，也會造成失業和工資損失。」

很明顯，高物價是許多美國人的主要擔憂。人們普遍認為，Fed必須採取行動對抗通脹。

●升息歷史令人擔憂

Fed上次單次升息半個百分點是在2000年5月。當時的勞動市場異常強勁。當年4月，失業率達到3.8%的30年低點。

即使當年3月CPI為3.8%，只有現在的一半，但已在過去12個月中上漲了1倍多，引發對通膨的擔憂。

Fed自前一年6月以來已5次升息0.25個百分點，因此決定在2000年5月升息0.5個百分點變得更加強硬。

但經濟面的反應並不是很好。

過去5年每個月都增加工作的私營部門雇主在2000年5月突然開始裁員。

他們在當年底前的大部分時間裡都在增加工作崗位，但隨後從2001年初開始削減工作崗位，而且持續了3年。許多專家將失業歸咎於2000年夏天發生的網路泡沫破裂。但許多裁員來自建築、零售、汽車製造和航空公司等非科技行業。

經濟在2001年初陷入衰退，Fed很快一次降息0.5個百分點，試圖讓經濟擺脫衰退。即使按照經濟標準，衰退是「溫和的」，但隨之而來的失業復甦並不是任何人都認為經濟強勁的想法。

這就是許多反對通貨膨脹的批評者如此擔心的原因。

萊許說，「每當Fed試圖通過控制物價來減緩經濟成長速度時，它總是做得過頭。」

●Fed無力對抗大部分通膨

萊許和其他批評緊縮貨幣政策的人最大的擔憂是，當今大部分通膨壓力來自升息無法控制的因素。

油價上漲大多源自地緣政治問題，例如OPEC+國家在疫情開始時讓石油需求暴跌而決定減產。但需求回升的速度比預期的要快，但供應並沒有跟上需求。

由於擔心世界主要產油國之一的俄羅斯將入侵烏克蘭並受到經濟制裁，從而進一步推高油價，全球大宗商品市場價格近期上漲。

去年，汽油價格上漲40%本身就使整體CPI上漲了1.5個百分點。

創紀錄的汽車價格是另一個主要因素，電腦晶片和其他零件的短缺迫使全球汽車製造商暫時停產，從而推高了汽車價格。減產對新車和二手車價格都有影響，這些車價加起來使整體CPI上漲約2.2個百分點。

因此，在7.5%的CPI增幅中，有3.7個百分點或接近一半是由於汽油、新車和二手車這三個項目的價格上漲。

智庫Economic Policy Institute研究主管比文斯(Josh Bivens)說，「我們在過去15個月中看到的大部分通膨，都與疫情對經濟造成的極端扭曲有關。」

●升息可能會影響房屋價值

Fed升息會影響的經濟領域之一是房產市場。這是另一個物價大幅上漲的經濟部門，平均房價的2021年漲幅達創紀錄的16.9%。同時也對租金產生影響，並將一些買家擠出房產市場。

更高的房貸利率將有助於冷卻房價上漲，即使它繼續提高購房成本。

Fed設定的聯邦基金利率與大多數房貸利率並不直接連動，但它會影響債券市場，而真的會產生影響。因此，對Fed未來升息的預期已經開始提高房貸利率，根據房地美(Freddie Mac)的數據，去年30年期固定利率房貸利率上升近1個百分點，達到3.69%。

如果這些利率繼續攀升，房價上漲可能會放緩，甚至逆轉。這對購房者和租房者來說是個好消息，但對房主來說卻是個壞消息。這可能會減緩消費者支出。

比文斯說，「因為房屋是財富的重要組成部分，只要房價下跌，消費就會減少。」

房價下跌還存在其他風險，包括減少房屋建設以緩解許多市場的住房短缺。在之前最極端的案例中，房地產泡沫的破裂導致了經濟大衰退。大多數經濟學者預計這種情況不會再次發生，但許多人對上次發生房地產泡沫破裂的可能性不以為然。

●Fed可以可以多快地安全提高利率？

當疫情來襲，Fed將聯邦基金利率調降1.5個百分點，幾乎達零。從那以後它就一直呆在那裡。

許多經濟學者預計Fed今年將升息3到4次，每次25個基點。由於通膨壓力上升，現在有人認為應該立即升息半個百分點，全年整體上揚近2個百分點。

比文斯並不完全反對Fed開始升息，但他建議緩慢升息，小幅升息25個基點，而且不一定在每次會議都升息，因為決策者正在等待看疫情推動的物價是否恢復正常。

他說：「經由提高利率來拉低總需求水平，是用機槍掃射的方法來解決應用手術刀來做的事情。」

甚至一些比比文斯認為應更快升息的經濟學者也同意這樣做會帶來經濟痛苦。

密西根大學公共政策和經濟學教授沃爾弗斯(Justin Wolfers)說：「貨幣政策解決通膨的機制是減緩經濟成長。這是一條非常、非常痛苦的途徑。」即使如此，他認為當前利率已經夠低，特別是與通貨膨脹率相比，使得升息的風險低於過去。

但沃爾弗斯表示，一旦Fed開始升息，經濟就有可能開始出現失業，而不僅僅是放慢就業成長的步伐。

他說，「Fed主席鮑爾所希望的是所謂的軟著陸，每月創造少量就業機會，讓經濟橫盤整理，喘口氣。」「但美國和其他地方很久已未實現這種軟著陸。」