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Gogoro最快3月在美掛牌

記者林海／台北報導
主打電池交換能源管理的電動機車龍頭Gogoro赴美掛牌有新進度，Gogoro透露，最快第一季結束時就有望看到Gogoro掛牌。本報資料照片
主打電池交換能源管理的電動機車龍頭Gogoro赴美掛牌有新進度，Gogoro透露，最快第一季結束時就有望看到Gogoro掛牌。本報資料照片

電動機車龍頭Gogoro去年宣布將透過特殊目的收購公司（SPAC）方式赴美掛牌後，又引入美國避險基金Engine No.1成為私募增資新夥伴，對於在美國那斯達克掛牌進度，Gogoro透露，將在3月第一周明朗化，最快第一季結束時有望看到Gogoro掛牌。

Gogoro去年與空殼公司Poema達成併購協議後展開在美掛牌流程，先前包括鴻海等企業參與私募增資後，又引入Engine No.1與印度最大摩托車製造商Hero MotoCorp成為私募增資新夥伴，超額認購的資金自2.57億美元，再提高至2.85億美元。

Engine No.1投資組合經理Edward Sun表示，與Gogoro共同創辦人陸學森早在2017年就見過面，但一直到Gogoro將重點放在電池交換時，才開始更加開始關注Gogoro的發展，「這是一個轉捩點。」

雖然Gogoro至今仍未獲利，但Edward Sun認為隨著訂閱制服務提升，有助在台灣往高毛利的方向發展，而在台灣以外市場，Gogoro選擇與當地製造商攜手合作，更有機會創造永續營運。

Edward Sun更說，全球排碳最多的就是交通產業，其次才是工業與農業，而Gogoro的商業模式是很好的減碳選項，也有相當完整的管理團隊，也能整合軟硬體，預期將帶來很高的投資價值。

針對海外市場布局，Gogoro強調，在東南亞將不斷強化跟當地伙伴合作，把科技、技術運用在消費者端，Gogoro則專注供應鏈管理，把資源投入創造更強的系統。至於印度市場，今年第4季會在新德里開始鋪設換電櫃，第一階段會有50個據點，再視實際需求持續增加，看好印度如能比照台灣的模式發展，未來成長規模會很可觀。

印度 投資 東南亞

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