花旗：三股抗通膨資金輪動正盛 現在上車還來得及

花旗集團策略師認為，從債券到股票、從美國到其他市場、從成長股到價值股的三股資金輪動，仍方興未艾。美聯社

財經網站MarketWatch報導，對天天追蹤金融市場的投資 人來說，通膨火熱驅動市場資金輪動已是舊聞，但花旗集團駐倫敦策略師高曼（David Groman）認為，資金輪動到三大類投資的趨勢方興未艾。

高曼指出，投資資金正從債券 輪動到股票 、從美國輪動到其他市場、從成長股輪動到價值股，至今已注入這三大類投資的資金規模仍相當小，且目前估值仍將吸引更多資金湧入。

他說：「全球股市相對於債券而言，仍顯得便宜。美國以外的股價指數仍比美股吸引人。而價值股相對於成長股而言，仍顯得被低估。」

從債券輪動到股票

高曼說，去年投資人在股市注入9,130億美元，金額創新高，使2007年至今流入股市的資金累計達到7,500億美元，但與注入債券基金的4兆美元相比，仍顯得小巫見大巫。曾在美國財政部擔任金融經濟學家的高曼說：「基於慘痛的經歷，我們避免把這稱作延續數十年的『債券輪動回股票』趨勢，但數據確實顯示，短期而言，仍有進一步輪動空間。」

從美國輪動到其他市場

至於區域之間的資金輪動，若以資金流入占整體管理資產規模的百分比計算，美國以外基金的吸金力在過去八個月有七個月超越包含美國的基金。高曼說：「投資人看來確實正分散投資美國以外的市場，早在今年美股表現欠佳之前就已經這麼做了。這方面的資金流量轉變，與先前對含美國基金的青睞相比，規模尚小，所以未來或許仍有更多資金湧入的空間。」

從成長股輪動到價值股

價值股基金已連續七周見到資金流入，成長股基金則一連六周遭遇資金流出。不過，這些資金流動規模都不大。去年，出現資金輪動時，價值基金流入金額累計達到700億美元，相較於今年的230億美元。

高曼說：「最近市場資金輪動背後的驅動力，相對而言仍算小規模。隨著更多資金追逐這些致勝的投資題材，可能進一步助長輪動。雖然2021年第1季的輪動沒多久就結束，我們推斷，2022年第1季的輪動可能走得比較長遠。」